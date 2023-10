Lubisz się bać? Wyjątkowa kolekcja kosmetyków na Halloween

Bomby do kąpieli i kostki bąbelkowe

Produkty, które są znakiem rozpoznawczym marki, w tym roku mają przeróżne kształty i zapachy. Cynamonowo-pomarańczowe dynie, cytrusowa mumia, strzelająca zjawa, świecący w ciemności wampir czy miętowa czaszka, każdy znajdzie coś dla siebie. Kąpiel na pewno będzie przerażająca!

Produkty pod prysznic

W Halloweenowej kolekcji nie mogło zabraknąć również ciekawych produktów pod prysznic. Lawendowo-miętowy peeling z żelkowymi nietoperzami złuszczy naskórek i pozostawi ciało wygładzone. Dwa świecące w ciemności mydła z motywem ducha, jedno orzeźwiająco cytrusowe, drugie jabłkowo-cynamonowe zadbają o skórę. Pod prysznic warto natomiast zabrać galaretkę w kształcie ośmiornicy o zapachu marakui lub owocowy, pielęgnujący, a do tego zabawny slime.

Dopełnienie pielęgnacji

W kolekcji, poza produktami do kąpieli i pod prysznic znajdziemy jeszcze inne wyjątkowe kosmetyki. Niebieski peeling do ust Wednesday’s Child is Full of Woe delikatnie złuszczy i nawilży usta. Maska w płachcie i płatki na oczy Pumpkin to idealny zestaw, który pozwoli się zrelaksować w jesienny wieczór. Natomiast cynamonowo-dyniowa świeża maska pobudzi i odżywi skórę. Dopełnieniem relaksu będzie olejek zapachowy w kostce, który może być zarówno wrzucony do wanny, jak i do kominka zapachowego.

Halloween pachnie jak Lord of Misrule

Halloweenowy czas jest nierozerwalnie związany z niezwykłym połączeniem paczuli, pieprzu i wanilii, pod postacią Lord of Misrule. Ten wyjątkowy zapach może nam towarzyszyć w każdej chwili, zarówno podczas kąpieli w formie bomby lub kostki bąbelkowej, pod prysznicem, jak i relaksując się wieczorem, zapalając świecę.

Wyjątkowe prezenty

Oczywiście w Halloweenowej kolekcji nie mogło zabraknąć prezentów. Niezależnie czy chcemy sprawić przyjemność samemu sobie, czy wybieramy się na tematyczną imprezę, na pewno w kolekcji jest z czego wybierać. Mniejsze i większe, a także gratka dla wszystkich kochających Lord of Misrule - prezent z samymi kosmetykami o tym zapachu.

i Autor: Materiały prasowe LUSH

