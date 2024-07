Luksusowy rytuał oczyszczający dla Twojej skóry

Oczyszczanie to jeden z najważniejszych etapów codziennej pielęgnacji. A dzięki odpowiednim kosmetykom, już podczas zmywania makijażu czy mycia twarzy możemy dostarczać skórze skuteczne składniki pielęgnacyjne. PERFECTA 24K GOLD & ROSE OIL to linia oczyszczająca, w której znajdziemy tonik, mleczko do demakijażu, peeling gruboziarnisty i drobnoziarnisty oraz płyny micelarne – łagodzący i nawilżający. 24k GOLD, czyli kompleks peptydu i molekuł 24-karatowgo złota pielęgnuje i zapewnia skórze zdrowy, promienny wygląd. Olej z róży, który jest jednym z głównych składników produktów, poprawia elastyczność, doskonale wygładza, nawilża i przyspiesza proces regeneracji skóry. Każdy z kosmetyków z serii został wzbogacony w składniki aktywne odpowiadające różnym potrzebom skóry. W toniku znajdziemy elastynę o działaniu ochronnym i nawilżającym, która wspaniale przywraca gładkość i jędrność. Mleczko do demakijażu dodatkowo zawiera naturalny emolient, czyli olej migdałowy, peeling drobnoziarnisty został wzbogacony o rozjaśniającą i ujednolicającą koloryt skóry witaminę C, a peeling gruboziarnisty – o ujędrniający niacynamid. W płynach micelarnych znajdziemy m.in. nawilżający kwas hialuronowy.

PERFECTA 24K GOLD & ROSE OIL

Luksusowy gruboziarnisty peeling

Luksusowy peeling gruboziarnisty stworzony z myślą o każdym typie cery, skutecznie oczyszcza skórę i usuwa martwe komórki naskórka. Po zastosowaniu peelingu skóra staje się wygładzona.

Receptura luksusowego peelingu zawiera skuteczne składniki aktywne:

24k GOLD – zaawansowany biotechnologicznie kompleks peptydu i molekuł 24-karatowego złota ma wiele właściwości pielęgnacyjnych, które zapewniają zdrowy i promienny wygląd.

ROSE OIL – olej z róży, poprawia elastyczność, wygładza, zwiększa poziom nawilżenia oraz przyspiesza regenerację skóry.

NIACYNAMID – to świetny antyoksydant, który przyczynia się do spowolnienia procesów starzenia się skóry. Ujędrnia ją dzięki stymulacji produkcji kolagenu oraz elastyny.

PERFECTA 24K GOLD & ROSE OIL

Luksusowy drobnoziarnisty peeling

Luksusowy peeling drobnoziarnisty stworzony z myślą o każdym typie cery skutecznie oczyszcza skórę i usuwa martwe komórki naskórka. Po zastosowaniu peelingu skóra staje się wygładzona, rozjaśniona i promienna, gotowa na przyjęcie dalszych kosmetyków pielęgnacyjnych.

Receptura luksusowego peelingu zawiera skuteczne składniki aktywne:

24k GOLD – zaawansowany biotechnologicznie kompleks peptydu i molekuł 24-karatowego złota ma wiele właściwości pielęgnacyjnych, które zapewniają zdrowy i promienny wygląd.

ROSE OIL – olej z róży, poprawia elastyczność, wygładza, zwiększa poziom nawilżenia oraz przyspiesza regenerację skóry.

WITAMINA C – działa rozjaśniająco, niweluje przebarwienia, nawilża i wygładza.

PERFECTA 24K GOLD & ROSE OIL

Luksusowy nawilżający tonik

Luksusowy tonik nawilżający stworzony z myślą o każdym typie cery, w tym dojrzałej, łączy składniki o działaniu odświeżającym, odmładzającym i przywracającym naturalne pH. Nadaje skórze gładkość, poprawia ogólny wygląd cery i doskonale przygotowuje do dalszych etapów pielęgnacji.

Receptura luksusowego toniku zawiera skuteczne składniki aktywne:

24k GOLD – zaawansowany biotechnologicznie kompleks peptydu

i molekuł 24-karatowego złota ma wiele właściwości pielęgnacyjnych, które zapewniają zdrowy i promienny wygląd.

ROSE OIL – olej z róży, poprawia elastyczność, wygładza, zwiększa poziom nawilżenia oraz przyspiesza regenerację skóry.

ELASTYNA – wykazuje działanie ochronne oraz poprawia nawilżenie skóry. Zapewnia skórze gładkość i jędrność.

PERFECTA 24K GOLD & ROSE OIL

Luksusowe mleczko do demakijażu

Luksusowe mleczko do demakijażu stworzone z myślą o każdym typie cery, w tym dojrzałej, delikatnie oczyszcza skórę z wszelkich zanieczyszczeń i makijażu, pozostawiając ją odświeżoną, ukojoną i nawilżoną. Delikatna pielęgnacja i złagodzenie podrażnionej skóry.

Receptura luksusowego mleczka zawiera skuteczne składniki aktywne:

24k GOLD – zaawansowany biotechnologicznie kompleks peptydu i molekuł 24-karatowego złota ma wiele właściwości pielęgnacyjnych, które zapewniają zdrowy i promienny wygląd.

ROSE OIL – olej z róży, poprawia elastyczność, wygładza, zwiększa poziom nawilżenia oraz przyspiesza regenerację skóry.

OLEJ MIGDAŁOWY – naturalny emolient, który działa nawilżająco. Dzięki temu, że w swoim składzie ma nienasycone kwasy tłuszczowe, świetnie odbudowuje płaszcz hydrolipidowy skóry, czyniąc ją miękką i gładką w dotyku.

PERFECTA 24K GOLD & ROSE OIL

Luksusowy nawilżający płyn micelarny 3w1

18,99 zł/400 ml

Luksusowy płyn micelarny stworzony z myślą o każdym typie cery delikatnie oczyszcza skórę z wszelkich zanieczyszczeń i makijażu, pozostawiając ją odświeżoną i pełną życia. Przywraca właściwy poziom nawilżenia, nie podrażnia oczu i nie powoduje ich łzawienia.

Receptura luksusowego płynu micelarnego zawiera skuteczne składniki aktywne:

24k GOLD – zaawansowany biotechnologicznie kompleks peptydu i molekuł 24-karatowego złota ma wiele właściwości pielęgnacyjnych, które zapewniają zdrowy i promienny wygląd.

ROSE OIL – olej z róży, poprawia elastyczność, wygładza, zwiększa poziom nawilżenia oraz przyspiesza regenerację skóry.

KWAS HIALURONOWY – ma właściwości silnego nawilżacza, który przyciąga i zatrzymuje wodę w skórze, zapobiegając jej wysuszeniu, sprawiając, że staje się bardziej miękka i gładka w dotyku.

BETAINA – składnik aktywny pochodzenia naturalnego, który charakteryzuje się silnymi właściwościami nawilżającymi i łagodzącymi. Zapobiega przesuszeniu i podrażnieniom skóry.

PERFECTA 24K GOLD & ROSE OIL

Luksusowy łagodzący płyn micelarny 3w1

Luksusowy płyn micelarny stworzony dla wymagającej cery wrażliwej, delikatnie oczyszcza skórę z wszelkich zanieczyszczeń i makijażu, pozostawiając ją odświeżoną i pełną życia. Daje odczucie ukojenia, przywraca właściwy poziom nawilżenia, nie podrażnia oczu i nie powoduje ich łzawienia.

Receptura luksusowego płynu micelarnego zawiera skuteczne składniki aktywne:

24k GOLD – zaawansowany biotechnologicznie kompleks peptydu i molekuł 24-karatowego złota ma wiele właściwości pielęgnacyjnych, które zapewniają zdrowy i promienny wygląd.

ROSE OIL – olej z róży, poprawia elastyczność, wygładza, zwiększa poziom nawilżenia oraz przyspiesza regenerację skóry.

KWAS HIALURONOWY – ma właściwości silnego nawilżacza, który przyciąga i zatrzymuje wodę w skórze, zapobiegając jej wysuszeniu, sprawiając, że staje się bardziej miękka i gładka w dotyku.

WITAMINA B12 – pochodzenia naturalnego o pięknym różowym kolorze, która pomaga złagodzić wrażliwą i zestresowaną skórę, przynosi ulgę, przyspiesza regenerację skóry.

i Autor: materiał prasowy Perfecta