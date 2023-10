Lumberjack – włoski lider obuwniczy dostępny już w Polsce

Trendy i nowości beauty z Sephory. Cienie do powiek, które dodadzą spojrzeniu elegancji i blasku. Idealne do makijażu wieczorowego i dziennego

Wszystko zaczęło się od rzemieślnika z Werony, który w 1979 podczas swojej wyprawy do Ameryki Północnej zachwycił się nieokiełznaną przyrodą, którą miał szansę ujrzeć. Piękno kanadyjskiej natury zainspirowało go do stworzenia w rodzimych Włoszech marki obuwniczej inspirowanej obuwiem kanadyjskich komandosów, stojących na straży piękna, którego doświadczył. Kanadyjski akcent podkreśla również logo marki, przedstawiające podwójny liść klonu. Chociaż marka stała się ikoną we Włoszech już w latach 80., za sprawą kultowego modelu „River Boot”, który stał się bestsellerem, to pierwszy stacjonarny sklep marki otworzony został w Mediolanie zaledwie 13 lat temu. Niemniej – od tamtej pory ekspansja znacznie przyspieszyła. Obecnie Lumberjack w samych Włoszech posiada 1500 punktów sprzedaży, a międzynarodowo dystrybuuje swoje produkty w 40 państwach, do których z początkiem września 2023 roku dołącza także Polska.

Oferta marki odpowiednia dla całej rodziny to wysokiej jakości propozycje zarówno na co dzień, jak i dla miłośników nawet najbardziej wyczynowych sportów. Lumberjack w swoich produktach wykorzystuje technologie, które m.in. chronią przed niskimi temperaturami, czy zapamiętują kształt (wkładki memory foam).

Produkty dzielą się na pięć kluczowych kategorii: Icon, Outdoor, Sport lifestyle, Casual i Active. Trapery, sneakersy, sandały, czy mokasyny – kultowe modele udoskonalone oautorską technologię marki. Klasyczne formy mieszają się z nieco bardziej ekscentrycznymi propozycjami, stanowiąc idealny wybór niezależnie od okazji, sezonu oraz poziomuaktywności.

Inspiracja naturą od momentu powstania ma odzwierciedlenie w filozofii działania marki. Zgodnie z autorską ideą UrbaNature, środowisko mody miejskiej jest blisko związane ze środowiskiem naturalnym. Dlatego tworzenie każdej kolekcji i każdego elementu ekspozycji sklepowej, jest wykonywane z szacunkiem do natury.

Na dynamiczny rozwój marki wpływa przynależność do Brand Park - spółki należącej do FLO Group (wcześniej Ziylan Group), najważniejszego producenta obuwia w Turcji i lidera na rynku europejskim. Zespół corocznie angażuje się także w najważniejsze targi obuwnicze we Włoszech: Pitti Immagine Uomo we Florencji i Micam w Mediolanie, gdzie lokalnie prezentuje kolejne modele, a odwiedzający fizycznie mogą doświadczyć oferowanej jakości. Teraz i my w Polsce możemy tę jakość sprawdzić, od początku września mając możliwość zamówić produkty poprzez domenę e-lumberjack.pl.

i Autor: Materiały prasowe Lumberjack

