Magiczna przesyłka od Misia Uszatka: nowa kolekcja TATUUM

TATUUM w najnowszej kolekcji Miś Uszatek i Magiczna Przesyłka zaczerpnęło inspirację ze stylu angielskiego, który łączy wyrafinowaną elegancję i wygodne fasony. Marka z głęboko zakorzenionymi tradycjami w Łodzi, ponownie oddaje hołd ikonie polskiej animacji. Czwarta już odsłona specjalnej kolekcji to prawdziwa uczta dla miłośników ponadczasowej mody i sentymentalnych podróży. W nowej serii ubrań znajdują się zarówno ciepłe swetry, jak i klasyczne koszule, czy eleganckie marynarki i stylowe akcesoria. Wszystkie modele zdobią unikatowe, autorskie wzory inspirowane światem Misia Uszatka.

„Miś Uszatek to dla nas symbol beztroskiej radości. Chcieliśmy stworzyć kolejną kolekcję, która nawiązuje do tej kultowej postaci, ale także wpisuje się w najnowsze trendy modowe. Wszystkie elementy garderoby są nośnikiem wyjątkowych wspomnień. Każdy szew, guzik i haft, to wyraz miłości do naszego bohatera z dzieciństwa.” – komentuje Rafał Gmerek, Head of Design TATUUM.

Najnowsza kampania TATUUM pod hasłem „Miś Uszatek & Magiczna Przesyłka” zachęca, by w tym około świątecznym okresie obdarować bliskich nie tylko materialnymi podarunkami, ale przede wszystkim dobrymi emocjami. Kurtki z odpinanymi rękawami, spodnie z wysokim stanem łączą modę z historią, nawiązując do kultowych trendów lat 80. To hołd dla wartości, które kształtowały tożsamość pokoleń i zachęta do pielęgnowania lokalnego dziedzictwa.

Ponad sto siedemdziesiąt projektów ubrań z Uszatkiem jest dostępnych w 119 salonach stacjonarnych w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech oraz w sklepie internetowym TATUUM.

i Autor: materiał prasowy TATUUM

