Magiczny sposób na zmarszczki wokół ust. Bruzdy zostaną widocznie zmniejszone. Bez botoksu i nici liftingujących

Czym są zmarszczki wokół ust i jak je zmniejszyć?

Zmarszczki wokół ust to najczęściej szereg pionowych linii pojawiających się nad górną wargę. Nie należy ich jednak mylić z dwoma wyraźnymi kreskami łączącymi nos i kąciki ust. To są bruzdy nosowo-wargowe i ma je każdy. Bruzdy wokół ust są najczęściej zmarszczkami mimicznymi. Jest to obszar silnie umięśniony. Często powstają u osób regularnie palących papierosy. Zmarszczki to przede wszystkim procesy starzenia się skóry. Bez wizyty u kosmetyczki nie da się ich całkowicie wyeliminować, jednak można skutecznie opóźnić procesy ich powstawania. Jak to zrobić?

Genialny trik na zmarszczki wokół ust. Potrzebujesz jedynie dwa produkty

Jednym z bardziej skutecznych, domowych sposobów jest naturalna maseczka z białka kurzego jajka oraz ogórka. Białko rewelacyjnie wygładza zmarszczki i napina skórę, a ogórek nawilża i poprawia krążenie. Jak przygotować taką maseczkę? Obranego ogórka przeciśnij przez sitko i dodaj to tego białko. Całość porządnie wymieszaj i zaaplikuj na skórę. Pozostaw na około 20 minut, a następnie zmyj ciepłą wodą. Jeżeli chcesz wzmocnić efekty wykonuj regularny masaż okolicy wokół ust.

Sposób na zmarszczki wokół ust. Jak wykonywać masaż?

Skórę wokół ust posmaruj olejkiem, a następnie opuszkami palców wykonuj delikatny masaż. Kreśl kółka w miejscach, gdzie pojawiły się zmarszczki. Niech Twoje ruchy będą szły ku zewnętrznej części twarzy. Masaż wykonuj regularnie, a efekty Cię zaskoczą.

