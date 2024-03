Makijaż brwi na ten sezon. Wiosną rządzi precyzja

Odpowiednio wymodelowane brwi podkreślają piękno oczu i dodają spojrzeniu wyrazistości. Dzisiaj makijaż brwi stanowi jeden z najważniejszych elementów całego makeupu, stanowi on idealną ramę dla oczy i podkreśla makijaż twarzy. Jeszcze z dziesięć lat temu malowanie i mocne podkreślanie brwi należało do rzadkości, dzisiaj jednak mało kto wyobraża sobie pełen makijaż bez odpowiedniego wyrysowania brwi. Stanowią one swego rodzaju ramę dla oczy i cały makeup wygląda lepiej. Pomalowanie brwi pomagają również wyostrzyć rysy twarzy i nadają jej charakter. Przez wiele sezonów modne było dosyć mocne ich podkreślanie, niemalże jak od linijki. Ten trend jednak powoli mija. Obecnie w modzie jest delikatne i naturalne podkreślenie brwi. To technika idealnie sprawdzająca się u osób, które posiadają mocne brwi i ostre rysy twarzy. Taki makijaż doda spojrzeniu subtelności i delikatność, a co ważne, jest do doskonała metoda, by wizualnie odmłodzenie twarzy. Makijaż brwi jednak wcale do łatwych nie należy, wiele kobiet podkreśla, że nie umie tego robić, a wyrysowywanie pojedynczych włosków sprawia im trudność. Wiele zależy od kosmetyku, którego używamy.

Marka Benefit Cosmetics na brwiach zna się, jak mało kto. Ich produkty już lata temu podbiły rynek. Teraz Benefit Cosmetics powraca z wyjątkowymi nowościami. Poznajcie nowości Benefit Cosmetics.

Precisley, My Brow Detailer

Ta zorientowana na detale kredka od Benefit tworzy ultracienkie linie przypominające włoski, nadając brwiom wymiaru i głębi. Klucz do absolutnej precyzji? Rysik o grubości 0,08 mm i gładka, kremowa konsystencja formuły zapewniają wygodną i kontrolowaną aplikację

Precisley, My Brow Wax

Ten lekki wosk daje intensywny kolor i natychmiastowy efekt utrwalenia - idealne połączenie! Dodatkowe punkty za bogate składniki jak masło Shea, olej z nasion Jojoba, olejek arganowy i wosk Carnauba.

Co łączy oba te produkty?

precyzyjna aplikacja;

naturalne wykończenie;

12 godzinna trwałość.



i Autor: Materiały prasowe Benefit Cosmetics

