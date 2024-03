Porzuć perfekcję i zanurz się w bagnie! Wyjątkowa współpraca LUSH&SHREK

Podobnie jak cebula, ta kolekcja ma wiele warstw. Zainspirowana została wewnętrzną przemianą Shreka, jego drogą od niechęci do samego siebie, aż do samoakceptacji. Ta kolekcja ma wnieść odrobinę radości i beztroski do wyidealizowanego świata piękna. Ma również pokazać, że nie ma jednego sposobu na piękno i dobre samopoczucie. Relaks może być również błotną kąpielą ogra!

"Shrek jest filmem dla całej rodziny, uwielbianym od lat. To klasyczny film, który celebruje miłość do samego siebie i był oczywistym wyborem dla współpracy z Lush. Jest zabawny i zachęca do wzięcia błotnej kąpieli" - Melody Morton, Creative Concepts Director w Lush.

W tej kolekcji pojawiają się zarówno nowe. świeże i owocowe zapachy, a także obecne w poprzednich kolekcjach słodkie, otulające kompozycje zapachowe.

Get Outta My Swamp

Slime pod prysznic

Ten zielony slime pod prysznic zdecydowanie pomoże poczuć się jak Shrek. Posiada w składzie pełną przeciwutleniaczy trawę pszeniczną, która pozostawia skórę rozjaśnioną i odżywioną. Natomiast skrobia kukurydziana zmiękcza skórę, a także jest odpowiedzialna za konsystencję tego wyjątkowego produktu. Podobnie jak Shrek, slime na początku może wydawać się onieśmielający, w rzeczywistości jednak jest wyjątkowo delikatny!

Shrek Swamp

Bomba do kąpieli

Ta kula do kąpieli pozwoli stworzyć Shrekowe bagno we własnej wannie. Głęboki zapach czekolady połączonej z orzeźwiającym, miętowo-pikantnym akcentem mięty pieprzowej i wanilii pozwoli się zrelaksować. Natomiast mieszanka glinki rhassoul, mchu dębowego i wodorostów sprawi, że skóra będzie miękka i odżywiona.

Fiona

Żel pod prysznic

Czarująca mieszanka zielonego jabłka, melona i fantazyjnych kwiatów w postaci żelu pod prysznic umili każdą kąpiel. Pełen witaminy C świeży sok z ogórka chłodzi i koi skórę, nadając jej zdrowy, promienny blask, jak u zakochanego ogra.

By Night One Way, By Day Another

Mgiełka do ciała

Mieszanka limonki i liści mango z nutami świeżego soczystego melona i chrupiącego zielonego jabłka to właśnie zapach, który wniesie odrobinę bajkowego świata do codzienności. Zapach tej mgiełki do ciała poprawia nastrój i towarzyszy przez cały dzień.

Gingy

Kostka bąbelkowa

Kto nie uwielbia Ciastka i jego lukrowanych guziczków? Kostka bąbelkowa Gingy pachnie tak samo słodko jak wygląda, a rozdrobniona pod bieżącą wodą tworzy ogromne ilości piany, o zapachu cukierniczych wypieków.

Donkey

Bomba do kąpieli

W kolekcji nie mogło zabraknąć tego wyjątkowego bohatera. Kula do kąpieli z wizerunkiem Osła pomoże się zrelaksować i ukoi słodkim zapachem gofrów i karmelu.

Shrek Pack - Limited Edition Mask of Magnaminty Self-PreservingMaska do twarzy

Najlepiej sprzedająca się maseczka do twarzy i ciała Lush Mask of Magnaminty, pieszczotliwie nazywana przez klientów w Korei Południowej "Shrek Pack" ze względu na swój zielony odcień przypominający ogra, również otrzymała specjalną etykietę Shrek, aby uczcić tę współpracę. Z ponad 1000 pięciogwiazdkowymi recenzjami na stronie internetowej Lush, maska jest ulubieńcem klientów na całym świecie, zwłaszcza tych posiadających mieszaną i tłustą, trądzikową cerę.

