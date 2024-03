Makijaż, demakijaż, woda i micele. Fakty i mity na temat pielęgnacji cery wrażliwej

OTW by Vans debiutuje we współpracy z Sterling Ruby's S.R. STUDIO. LA. CA.

Skóra wrażliwa, naczynkowa oraz ze skłonnością do atopii to ta, która przez cały rok potrzebuje maksimum naszej uwagi. Co to oznacza w praktyce? Eksperci wskazują, że każda czynność, jaką wykonujemy w codziennym rytuale pielęgnacyjnym, powinna być spersonalizowana i przystosowana właśnie do potrzeb najwrażliwszej skóry. Dotyczy to zarówno makijażu, jak demakijażu. Poznaj kilka faktów i mitów na temat pielęgnacji wrażliwej cery.

Cera wrażliwa „nie lubi” makijażu. MIT

Czy to prawda, że „wrażliwcy” nie powinni się malować? Na szczęście, kosmetolodzy wskazują, że to, zdecydowanie, nieprawda! Podkreślają natomiast, że produkty, jakie wybieramy, powinny być stworzone z myślą o potrzebach delikatnej skóry. – Osoby o wymagającej cerze mogą korzystać z dobrodziejstw makijażu, wybierając produkty o recepturze przygotowanej specjalnie z myślą o nich. Zdecydowanie należy unikać przypadkowych kosmetyków, których składów nie znamy lub takich, które zawierają dużo substancji zapachowych i które mogłyby nas uczulać – powiedziała Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki SOLVERX®. – Doskonałym rozwiązaniem jest zastosowanie kremu BB (Blemish Balm), czyli… kremu i podkładu w jednym. Cera wrażliwa, szczególnie ta ze skłonnością do przesuszenia, wymaga efektywnego nawilżenia. Za pomocą kremu BB skutecznie stonujemy koloryt skóry, ale także zadbamy właśnie o dobre nawilżenie. Warto szukać produktów z witaminą E, która jest cennym antyoksydantem, np. SOLVERX® dermoBB SPF 30 – dodała.

Eksperci wskazują, że równie istotna, jak wybór produktów do demakijażu jest… skuteczna i regularnie przeprowadzana procedura demakijażowa. Bardzo wrażliwa skóra „nie wybacza” pozostawienia makijażu na noc, i odwrotnie – zbyt dynamicznego postępowania przy jego usuwaniu. Słowo-klucze delikatność i systematyka.

Micele sprzyjają delikatnej skórze. FAKT

Micele to najwięksi sprzymierzeńcy „wrażliwców”. Dlaczego? Ponieważ skóra wrażliwa zawsze wymaga wyjątkowo delikatnego demakijażu, czyli takiego, który możemy wykonać zaledwie kilkoma muśnięciami wacika. Co wiemy o micelach? W skrócie – są to cząsteczki, które działają jak gąbka wchłaniająca zanieczyszczenia z naszej skóry. Zbudowane są z cząstek hydrofilowych (wodnych) i lipofilowych (tłuszczowych). Cząstki lipofilowe łączą się z sebum i resztkami makijażu, a cząstki hydrofilowe – pochłaniają kurz oraz zabrudzenia jakie osiadają na skórze. Dzięki temu możemy uniknąć mocnego pocierania cery wacikiem oraz wielokrotnego powtarzania procedury mycia. Demakijaż „wykonuje się sam”. W przypadku skóry wymagającej to absolutna konieczność.

Micele można zamknąć w płynie lub w kremie. FAKT

Podkreślana przez kosmetologów (kolejna) zaleta miceli polega na tym, że można zastosować je nie tylko w płynach micelarnych, ale także w kremach. W ten sposób zyskujemy możliwość wyboru konsystencji i formy produktu. – Możemy wybrać sposób demakijażu, który najbardziej odpowiada przyjętej przez nas rutynie pielęgnacyjnej. Krem micelarny do mycia i demakijażu SOLVERX® nakłada się łatwo, a następnie komfortowo zmywa wodą. Na skórze nie pozostaje tłusty film. Z kolei płyn micelarny stosujemy za pomocą wacika, którym dotykamy skórę i w ten sposób usuwamy zanieczyszczenia. Nie każda z nas wie, że płyn micelarny warto delikatnie spłukać czystą wodą, usuwając w ten sposób ze skóry substancje aktywne – powiedziała Agnieszka Kowalska.

„Wrażliwcy” powinni unikać demakijażowych skrajności. FAKT

To zdecydowanie prawda! Mocne, długotrwałe procedury pielęgnacyjne – w tym właśnie te demakijażowe – źle wpływają na delikatną skórę (bądźmy szczerzy, nie służy to żadnemu z typów cery). Skóra „nie lubi” długich kąpieli w bardzo gorącej wodzie, namaczania, gwałtownego pocierania wacikiem czy ręcznikiem, a także kilkukrotnego, intensywnego zmywania warstw makijażu. Kosmetolodzy wskazują, że zdecydowanie należy unikać takich działań. Kluczem do pięknego i zdrowego wyglądu wrażliwej cery jest delikatność.

SOLVERX® dermoBB SPF30

LINIA SOLVERX® BEAUTY

SOLVERX® dermoBB SPF 30 to lekki dermokosmetyk tonujący odcień skóry. Doskonale wtapia się w skórę kryjąc niedoskonałości i tworząc naturalne, aksamitne wykończenie.

Doskonale wtapia się w skórę kryjąc niedoskonałości i tworząc naturalne, aksamitne wykończenie. Dzięki zawartości naturalnych olejów działa nawilżająco, odżywczo oraz wzmacnia barierę hydrolipidową naskórka. Witamina E zapewnia działanie antyoksydacyjne chroniąc przed przedwczesnym starzeniem. Zapewnia wysoką ochronę przeciwsłoneczną. Idealny dla każdego typu skóry. Przebadany dermatologicznie. Posiada dwa odcienie: Light i Medium.

SOLVERX® KREM MICELARNY do mycia i demakijażu twarz i oczy

LINIA SENSITIVE SKIN

Krem do demakijażu idealny dla skóry wrażliwej, skłonnej do podrażnień oraz hiperpigmentacji. Dzięki zawartości prebiotyków skóra utrzymuje balans między korzystnymi a złymi drobnoustrojami. Prebiotyki wspierają obecny na skórze mikrobiom, utrzymują równowagę hydrolipidową oraz pomagają zachować jej barierę ochronną w nienaruszonym stanie. Idealnie nadaje się do codziennego demakijażu twarzy i oczu. Formuła kremu micelarnego powoduje, że podczas jego stosowania, zanieczyszczenia zamykane są w pęcherzyki zwane micelami, a później usuwane wraz z wodą. Zapewnia to delikatność dla skóry wrażliwej.

