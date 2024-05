Spłonęła tajna rezydencja Putina. Ma tam być „bunkier” prezydenta Rosji

USA: Były prezydent, Donald Trump uznany winnym! Trafi do więzienia?

Pożar tajnej rezydencji Putina

O pożarze rezydencji Władimira Putina poinformował w czwartek, 30 maja, wieczorem kanał „Syrena” na Telegramie. Według jego informacji ogień wybuchł w jednym z budynków rezydencji znajdującej się w dzielnicy Ongudai w Republice Ałtaju, w południowej części zachodniej Syberii.

- Materiał filmowy ze spalonego budynku opublikowali bloger Amyr Aitashev i aktywistka Aruna Arna. Wykonano je pod różnymi kątami, a teren otaczający rezydencję pokrywa się z tym, co widać na zdjęciach. W rozmowie z Syreną Aitaszew wyjaśnił, że opublikowane przez niego zdjęcie zostało zrobione dzisiaj. Przyczyna pożaru nie jest znana – czytamy na kanale „Syreny”.

Regionalni urzędnicy nie odpowiedzieli na pytania korespondenta „Syreny” dotyczące pożarów w ciągu ostatnich 24 godzin.

Russie / incendie dans l'Altaï / L’une des datchas secrètes de Vladimir Poutine, Sirena, a brûlé (Officiellement, il s'agit du complexe de sanatorium et de villégiature Altai Compound propriété de Gazprom)(La cause de l'incendie est inconnue) pic.twitter.com/Z0zU30HqgH— RU/UK (@Uk_Eu_Ru) May 30, 2024

Jest tam "bunkier Putina"?

Spalona dacza prezydenta Rosji jest częścią kompleksu, który oficjalnie jest to zespołem sanatoryjno-wypoczynkowy Ałtaj Compound, którego właścicielem jest Gazprom. Tyle, że nie jest dostępny dla zwykłych obywateli, jest to bowiem „specjalnie chroniony obiekt przeznaczony do rekreacji wyższych urzędników państwowych”.

Jak informuje „Syrena”, w skład kompleksu wchodzi specjalne gospodarstwo rolne z ogrodzonymi terenami leśnymi oraz gospodarstwo do hodowli jeleniowatych, w których krwi kąpie się Putin. Według różnych źródeł znajduje się tu także tzw. „bunkier Putina”, który rzekomo może pomieścić nawet 100 tys. osób. Informacja ta jednak – jak przyznaje „Syrena” - nigdy nie została potwierdzona.

