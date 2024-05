Pobór do wojska w całej Europie? Szef MSZ Unii zabiera głos

Po wybuchu wojny na Ukrainie na Rosję zaczęły być nakładane kolejne zachodnie sankcje. Mimo to kraj Władimira Putina nadal jest w stanie prowadzić działania wojenne. Ale sankcje bywają dla Rosji dotkliwe, przykładowo w dziedzinie lotnictwa. Trudności ze zdobywaniem części powodują wzrost zagrożenia katastrofami lotniczymi. Oficjalnie oczywiście wszystko jest w porządku. Władimir Putin w lutym 2024 roku odbył nawet propagandową wizytę w fabryce ponaddźwiękowych bombowców strategicznych T-160M w Kazaniu. Obejrzał linię produkcyjną, a potem wsiadł do jednej z takich maszyn i odbył półgodzinny lot. Samolot z Putinem wylądował bez problemu, ale teraz okazało się, że mało brakowało, by stało się zupełnie inaczej.

„22 lutego Putin poleciał tym konkretnym samolotem i przeżył tylko dzięki krótkiemu czasowi lotu”

Władimir Putin mógł wtedy zginąć w katastrofie lotniczej i brakowało do tego naprawdę niewiele - podał rosyjski kanał niezależny VChK-OGPU. Okazuje się, że rosyjski bombowiec, w którym prezydent Rosji odbył lot podczas wizyty w fabryce, w następnym miesiącu, czyli w marcu 2024 roku eksplodował podczas próby startu. „22 lutego Putin poleciał tym konkretnym samolotem i przeżył tylko dzięki krótkiemu czasowi lotu” – czytamy w komunikacie rosyjskiego kanału śledczego. Jak dodają, przyczyną pożaru i wybuchu była awaria wadliwego wspornika turbiny. Nie wiadomo, czy cała sytuacja była wynikiem sankcji, czyjegoś niedbalstwa czy może świadomego sabotażu.

Plane Putin Flew On Seriously Damaged Due To Engine Explosion.The head of the Russian Federation survived only due to the short duration of the flight:https://t.co/RNjcB7zgyl— Charter97.org (EN) (@Charter97En) May 25, 2024

