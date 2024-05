Horoskop

To będzie czas szczerości. Przepowiednia radzi, by nie tracić czujności. Dobra passa, ale to może wiele zmienić. Horoskop tygodniowy

Co cię czeka w najbliższym tygodniu 30.05- 5.06.2024? Przed nami długi weekend. Przełom maja i czerwca przyniesie wiele dobrego. Dla jednych horoskop ma obietnicę ciekawych podróży, inni będą musieli zacząć działać. Niektórych czekają przejściowe kłopoty! Jak z nich wybrnąć? Rady przepowiedni wiele obiecują. Jak przejść przez nowy tydzień?