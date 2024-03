QUIZ. Czy pokonasz swoją babcię? Tylko doświadczone kobiety zgarną maksymalną liczbę punków. Twoja babcia rozniesie ten quiz, a ty?

Quiz, czy pokonasz swoją babcię? Tylko doświadczone kobiety poradzą sobie z tymi pytaniami?

Czy wiesz, co dodać zamiast płynu do płukania, a może wiesz, po co sięgnąć, gdy dopada Cię zapalenie pęcherza? W ostatnim czasie wraca moda na naturalne środki czystości oraz domowe sposoby radzenia sobie z pewnymi dolegliwościami. Profile w mediach społecznościowych, które pokazują, jak zrobić naturalny proszek do prania, lub czym wyczyścić spalenizną na patelni stają się coraz popularniejsza. To wiedza, którą nasze babcie miały w jednym palcu. W dawnych czasach, gdy w sklepach nie było chemii detergentów lub specyfików na każdy problem, nasze babcie radziły sobie domowymi sposobami. Dzisiejsze, kupne produkty często bazują właśnie na babcinych składnikach. Wraca moda na zioła i naturalne środki czystości. Przygotowaliśmy dla Ciebie quiz, który przetestują Twoją wiedzę w tym zakresie. Twoja babcia z pewnością zdobędzie w tym quizie komplet punktów, a ty?

Zobacz także nasze inne quizy:

Stryjenka Stefa miałaby w tym quizie 10/10. Czy wiesz, kto jest kim w rodzinie? Jeśli zdobędziesz połowę punktów, to biegnij do babci na korepetycje

Quiz. Jaki styl do ciebie pasuje? Która z ikon stylu jest ci bliższa?

Podstępny quiz online z wiedzy szkolnej. Dorośli polegną na tym pytaniu z wiedzy ogólnej. 7/12 punktów możesz uznać na swój osobisty sukces

QUIZ. Czy pokonasz swoją babcię. Tylko doświadczone kobiety zgarną maksymalną liczbę punków Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Czy podczas sprzątania można łączyć ze sobą ocet i sodą oczyszczoną? Tak, to przecież najlepsze połączenie Nie, traci się wtedy właściwości zarówno sody, jak i octu Dalej