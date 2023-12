Podstępny quiz online z wiedzy szkolnej. Dorośli polegną na tym pytaniu z wiedzy ogólnej. 7/12 punktów możesz uznać na swój osobisty sukces

Kiedy skrzydłokwiat marnieje, zalewam ciepłą wodą i podlewam tym roślinę. Działa niczym nawóz do skrzydłokwiatu. Ten rośnie jak szalony

Bardzo trudny quiz online z wiedzy szkolnej. Jak wiele pamiętasz ze szkolnej ławki?

Dzisiaj mamy dla Ciebie wyjątkowo trudny quiz online z wiedzy ogólnej. To zagadnienia poruszane w szkole na różnych etapach edukacji. Odważysz się zmierzyć w tym quizie i przetestować swoją wiedzę? W pytaniach znajdziesz znajdziesz zagadnienia dotyczące geografii, historii oraz biologii. Ostrzegamy jednak. że nie są one proste i mogą sprawić wiele trudności. Tylko osoby posiadające szeroką wiedzą z różnych dziedzin poradzą sobie z tym quizem. Weź udział w naszym wyzwaniu i przetestuj swoją wiedzę. Jeżeli zdobędziesz 7/12 punktów to możesz przybić sobie piątkę. Quiz online z wiedzy ogólnej, której uczą w szkole.

Quiz z wiedzy szkolnej, na którym wywalają się dorośli Pytanie 1 z 12 Które planety nie mają księżyców? Mars i Jowisz Merkury i Wenus Mars i Saturn Dalej