Makijaż #jesieniary – wystarczy 5 produktów, by stworzyć najpiękniejszy look pasujący do tej pory roku

Im mniej masz kosmetyków, tym bardziej możesz uwolnić swoją kreatywność. Zwłaszcza, że często jesteśmy wierne tylko kilku ulubionym. Te minimum produktów pozwoli stworzyć maksimum efekty!

ZACZNIJ OD PODSTAW

Czyli od dobrego przygotowania skóry. Dobry podkład to gwarancja długo utrzymującego się makijażu. CASHMERE BB Nawilżający krem-podkład tonujący z ektoiną, to innowacyjny krem BB, który dodaje skórze blasku i zapewnia naturalny efekt promiennej, zdrowo wyglądającej cery. Idealnie stapia się z kolorytem skóry delikatnie go wyrównując i maskując drobne niedoskonałości. Krem pielęgnuje też skórę. Zawiera kwas hialuronowy oraz ektoinę, które mają zdolność wiązania i zatrzymywania cząsteczek wody, zapobiegając jej utracie. Dodatkowo znajdziemy w nim prebiotyki korzystnie wpływające na mikrobiom skóry, zachowując jej zdrowy wygląd. Produkt zapewnia długotrwałe 48-godzinne nawilżenie, a subtelnie tonująca formuła nie obciąża skóry, dając satynowe wykończenie bez efektu maski.

Wypróbuj: CASHMERE BB Nawilżający krem-podkład tonujący z ektoiną, 49,99 zł/30 ml

SPOJRZENIE W KOLORZE JESIENI

Ta paleta to prawdziwa feeria barw zaczerpniętych z jesiennych kolorów. A jednocześnie jest na tyle uniwersalna, że posłuży nam dużo dłużej niż jeden sezon. Paleta Dessi Nudes Ecstasy to doskonale skomponowana kolekcja ośmiu matowych odcieni oraz czterech błysków o różnorodnym wykończeniu. Cienie Joyful oraz Party to sprasowane pigmenty, które świecą się milionem iskierek, cienie Bossy oraz Famous mają subtelne metaliczno-drobinkowe wykończenie. Cienie matowe w odcieniach beżu i brązu mają wysoką pigmentację, masełkową konsystencję oraz łatwo blendują i łączą się z innymi kosmetykami. Paleta Nudes Ecstasy to idealnie skomponowany zestaw cieni, który daje nieograniczone możliwości w tworzeniu makijaży na różne okazje – zarówno dla profesjonalistów, jak i w codziennym użytkowaniu.

Wypróbuj: Dessi Nudes Ecstasy, 164,99 zł, dostępna w Super-Pharm, superpharm.pl

MIÓD NA TWOJE USTA

Żadna pomadka nie będzie wyglądała dobrze na suchych i popękanych ustach, Miodowy olejek do ust NUXE RÊVE DE MIEL® z aplikatorem, dzięki zawartości satynowego miodu wzmocni skórę ust i zapewni im odpowiednią ochronę. Niezwykły komfort to zasługa formuły balsamu z miodem lawendowym prosto z Prowansji oraz organicznego oleju lniankowego (camelina oil). Dodatkowo nadaje ustom zniewalający połysk i satynowe wykończenie – bez uczucia lepkości, więc dla makijażowych minimalistek zastąpi tradycyjny błyszczyk.

Wypróbuj: Miodowy olejek do ust NUXE RÊVE DE MIEL®, 72 zł/10 ml

TWÓJ KOLOR

Masz problem z wyborem odpowiedniego koloru na usta? Ten błyszczyk o prawdziwe czary-mary! Jego formuła zawiera specjalny barwnik, który zmienia się pod wpływem pH skóry. Utrzymuje się na ustach do 8 godzin, nadaje ustom delikatny blask i super-nawilżenie. Zawiera olej z nasion bawełny, który głęboko odżywia i regeneruje. Dostępny jest w dwóch odcieniach.

Wypróbuj: PERFECTA SURPRISE ME! Błyszczyk do ust magicznie zmieniający kolor Blue, 19,99 zł/10 g

ŚWIEŻO (I TRWALE) MALOWANE

Jesień lubi czerwień na paznokciach – nie ma koloru, z którym źle by wyglądała. Poza tym to absolutna klasyka w manicure. CELIA DE LUXE VINYL NAIL to soczyste odcienie opracowane na bazie polimerów winylowych, które chronią paznokcie i zapewniają trwały efekt. Elastyczna struktura emalii sprawia, że lakier zachowuje piękny, głęboki kolor i olśniewający połysk oraz nie odpryskuje przez długi czas.

Wypróbuj: CELIA DE LUXE VINYL NAIL, 13,99 zł/10 ml