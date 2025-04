Wiosenny przepis na glow i piękny wygląd

To już pewne

Koreańska pielęgnacja wciąż pozostaje królową trendów, ale najwyższy czas, by dołączył do niej również koreański makijaż. Produkty do makijażu z Korei słyną nie tylko z efektownych opakowań, ale również ze starannie opracowanych formuł wzbogaconych o składniki pielęgnujące skórę.

LYKO oferuje szeroką gamę koreańskich podkładów w kompakcie, pełnych składników pielęgnacyjnych, takich jak ceramidy, niacynamid czy ekstrakty roślinne. Ich kompaktowy format sprawia, że można je wygodnie nosić przy sobie i łatwo poprawić makijaż w ciągu dnia.

i Autor: materiały prasowe Lyko

Podkłady w płynie to niekwestionowani królowie kosmetyczek. Nic dziwnego – ta uniwersalna formuła zapewnia wyrównanie kolorytu skóry, ujednolicenie tekstury i szeroki wybór wykończenia – od rozświetlającego po matowe. Na wiosnę warto sięgnąć po lżejsze formuły, zawierające składniki pielęgnujące, takie jak antyoksydanty czy SPF, które sprawiają, że cera wygląda świeżo i jest chroniona przez cały dzień.

i Autor: materiały prasowe Lyko

i Autor: materiały prasowe Lyko

Podkłady w serum to doskonałe połączenie makijażu i pielęgnacji. Te innowacyjne formuły to świetne rozwiązanie dla wymagających. Zapewniają lekkie, naturalne krycie i dbają o cerę niczym profesjonalna pielęgnacja. Bogate w składniki aktywne, takie jak niacynamid, witaminy i kwas hialuronowy, wyrównują koloryt, nawilżają i wygładzają, a przy tym są niemal niewyczuwalne na twarzy. Świetne dla fanek efektu zdrowej, wypoczętej skóry – bez uczucia obciążenia.

i Autor: materiały prasowe Lyko

i Autor: materiały prasowe Lyko

Dla tych, którzy potrzebują oddechu od tradycyjnych podkładów, świetną opcją jest ich delikatniejsza alternatywa – kremy BB i CC. Jego lekka, wyrównująca koloryt formuła nadaje cerze naturalny, rozświetlony wygląd i zapewnia odpowiednie nawilżenie. Dodatki witamin, kwasu hialuronowego i SPF sprawiają, że kremy BB są idealnym wyborem na ciepłe, słoneczne dni.

i Autor: materiały prasowe Lyko