i Autor: Shutterstock makijaż

Strefa beauty

Makijaż na jesień. Podkład, który przetrwa wszystko

Są takie kosmetyki i marki, które zna każdy oraz zasłynęły one ze swoich rewolucyjnych produktów. Sekretem pięknego wyglądu i dobrego makijażu jest zdrowa i pełna blasku skóra. To idealnie płótno do każdego rodzaju makeupu, od tych naturalnych, po mocne -wieczorowe. Dobrze dobrany podkład to podstawa makijażu. Dzięki niemu nasz skóra wygląda lepiej, jej koloryt zostaje wyrównany, zmarszczki wygładzone, a przebarwienia zminimalizowane. Jaki podkład wybrać, by wytrzymał cały dzień i nie zbierał się w załamaniach skóry?

Odpowiedni podkład stanowi idealną bazę pod cały makijaż. Wyrównuje koloryt skóry, likwiduje przebarwienie i niweluje oznaki zmęczenia. W zależności od naszych potrzeb powinniśmy wybierać na co dzień podkłady z mniejszym kryciem, a te o mocniejszym zostawić na imprezy i większe wyjścia. Popularnością cieszą się przede wszystkim podkłady matujące, ale również dobrze mogą sprawdzić się te o działaniu nawilżającym i rozświetlajacym. Kryjące podkłady na zimę CHARLOTTE TILBURY AIRBRUSH FLAWLESS FOUNDATION Wielokrotnie nagradzany podkład Airbrush Flawless Foundation od Charlotte to lekka i długotrwała, mocno kryjąca formuła o naturalnym matowym wykończeniu, która wykorzystuje osiągnięcia nauki! Ten hybrydowy pielęgnujący podkład zawiera magiczny zestaw składników Charlotte Tilbury, w tym przełomowe magiczne REPLEXIUM® niwelujące widoczność zmarszczek. Odporność na pot, wilgoć i wodę oraz formuła niepozostawiająca śladów! Bogactwo składników pielęgnujących, które nawilżają, chronią i poprawiają wygląd cery, zapewniając doskonałe wykończenie bez widocznych porów! i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury TOO FACED Born This Way Soft Matte Foundation Matowy podkład tuszujący o stopniowanym kryciu, od średniego po całkowite i trwałej formule regulującej wydzielanie sebum. Skuteczny podkład, który wygładza skórę i pomaga regulować wydzielanie sebum, nie wysuszając skóry i tworząc warstwę odporną na wilgoć, wodę i pot. Lekka formuła w naturalnych odcieniach zapewnia efekt kryjący, który utrzymuje się przez 24 godziny i tuszuje niedoskonałości, aby odsłaniać naturalnie perfekcyjną skórę. i Autor: materiał prasowy Too Faced NARS Natural Radiant Longwear Foundation Odkryj innowacyjny podkład wielozadaniowy. Wyraziste krycie, naturalne wykończenie i lekka formuła pozwolą Ci cieszyć się nieskazitelną, satynową cerą przez wiele godzin. Dzięki koktajlowi owoców (ekstrakt z jabłka, maliny i arbuza), twoja cera będzie wyglądać promiennie, a skóra będzie widocznie zadbana i odżywiona. Bogata formuła idealnie dopasowuje się każdego rodzaju skóry, zapewniając komfort krycia i trwałości. i Autor: materiał prasowy NARS SEPHORA COLLECTION Podkład Best Skin Ever Podkład BEST SKIN EVER natychmiastowo zapewnia nieskazitelną cerę z ultra-naturalnym wykończeniem. Dzięki konsystencji efektu drugiej skóry i regulowanemu kryciu wyrównuje cerę, wygładza jej strukturę i ukrywa niedoskonałości. Długotrwały, cera pozostaje nieskazitelna aż do wieczora. i Autor: Materiały prasowe Sephora