Makijaż na upały, czyli jak się malować, gdy wszystko inne sie topi?

Nawet najlepszy makijaż na upały nie będzie trwały bez odpowiedniego przygotowania skóry. Podstawą jest lekka, ale skuteczna pielęgnacja. Rano, po dokładnym oczyszczeniu twarzy, zastosuj tonik, który przywróci skórze odpowiednie pH. Następnie nałóż lekkie serum nawilżające lub emulsję, a na końcu krem z wysokim filtrem SPF (minimum 30, a najlepiej 50), nawet jeśli Twój podkład go zawiera. Pozwól produktom pielęgnacyjnym dobrze się wchłonąć przed aplikacją makijażu, by uniknąć ich "ślizgania się" i zapewnić lepszą przyczepność kosmetyków kolorowych. To stworzy idealną bazę, która nie tylko ochroni skórę, ale także przedłuży trwałość Twojego letniego makijażu.

Zapomnij o ciężkich, pełnokryjących podkładach, które mogą zatykać pory i sprawiać, że skóra nie oddycha. Latem postaw na formuły mineralne, lekkie fluidy, kremy BB lub CC. Szukaj produktów o matowym lub naturalnym wykończeniu, które są beztłuszczowe i zawierają filtr SPF. Tego typu podkłady wyrównają koloryt cery, ale pozwolą jej swobodnie oddychać, minimalizując ryzyko spływania makijażu.

ARMANI LUMINOUS SILK

Uwielbiany zarówno przez wizażystów, jak i miłośników piękna, podkład LUMINOUS SILK rozprowadza się jak marzenie i doskonale podkreśla naturalne piękno, nie maskując go. Świetliste, naturalne wykończenie i wszechstronność tego podkładu sprawiły, że stał się on niezbędnym elementem każdej kosmetyczki.

Autor: Armani/ Materiały prasowe

W upalne dni korektor powinien być Twoim najlepszym przyjacielem, ale używanym z umiarem. Zamiast nakładać go grubą warstwą pod oczy czy na większe partie twarzy, skup się na precyzyjnym zakrywaniu pojedynczych niedoskonałości. Wybierz lekki, długotrwały korektor o płynnej lub kremowej konsystencji, który dobrze stapia się ze skórą i nie zbiera się w załamaniach. Pamiętaj, aby delikatnie wklepać go palcem lub małym pędzelkiem, a następnie utrwalić odrobiną pudru.

HAUS LABS BY LADY GAGA Triclone Skin Tech Hydrating Concealer with Fermented Arnica

Wyjątkowa receptura oparta na składnikach uzyskanych w procesach zaawansowanej technologii i pigmentach, które idealnie wnikają w skórę, zmniejsza bruzdy, rozświetla, łagodzi opuchnięcia wokół oczu, maskuje zaczerwienienia i hiperpigmentację oraz nawilża skórę. Nie zawiera miki. Nie zatyka porów. Do wszystkich rodzajów skóry. Dostępny na wyłączność w Sephorze.

Autor: Haus Labs/ Materiały prasowe

Latem bronzer to must-have, aby nadać cerze zdrowy, muśnięty słońcem wygląd. Zamiast ciężkich pudrowych formuł, które mogą wyglądać płasko, wybierz kremowe lub płynne bronzery. Aplikuj je na te partie twarzy, które naturalnie opala słońce – czoło, kości policzkowe, nos i broda. Pamiętaj, aby dobrze rozetrzeć produkt, aby uniknąć ostrych linii i uzyskać naturalny efekt. Subtelny blask to klucz do letniego looku.

SEPHORA COLLECTION CONTOUR STICK - kremowy sztyft konturujący

Chcesz doprowadzić swój makijaż do perfekcji? Nowy sztyft Contour Sephora Collection został zaprojektowany tak, aby pomóc wyrzeźbić twarz i uzyskać naturalny wyraz w kilka chwil! Rozdymiony lub wyraźny contouring - wybierz pożądany efekt. Łatwo mieszająca się konsystencja rozprowadza się stopniowo i idealnie rozciera. Wyrzeźb łatwo swoją twarz, podkreśl kości policzkowe, zarysuj nos i podkreśl żuchwę. Jedno pociągnięcie sztyftem i efekt gotowy!

Autor: Sephora/ Materiały prasowe

Wysokie temperatury mogą wysuszać usta, dlatego latem postaw na produkty, które nie tylko dodadzą koloru, ale także nawilżą i ochronią. Zrezygnuj z ciężkich, matowych szminek na rzecz błyszczyków, tintów do ust, balsamów koloryzujących lub lekkich pomadek o satynowym wykończeniu. Wiele z nich zawiera składniki nawilżające i filtr SPF, co jest dodatkowym atutem. Wybieraj świeże, soczyste kolory – róże, brzoskwinie, korale, które idealnie podkreślą letnią aurę.

VALENTINO Liquirosso - Matowy kolor w płynie do ust i policzków

Odkryj Liquirosso, pierwszy matowy kolor w płynie Valentino Beauty, który jest łatwy w noszeniu i idealny do makijażu ust i policzków.Liquirosso to wielofunkcyjny produkt do makijażu, inspirowany pokazami mody. Umożliwia warstwowe nakładanie kolorów i tworzenie różnych barwnych efektów, od subtelnego, rozproszonego wykończenia, po maksymalnie intensywne kolory couture