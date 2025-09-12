Makijaż na wieczorne wyjścia. Kolekcja do zadań specjalnych

ABY KAŻDA NOC BYŁA JAK Z FILMU

Minęły już czasy, kiedy makijaż był robiony tylko wtedy, jeśli gdzieś się wybieraliśmy. Tegorocznej jesieni naszym priorytetem jest sam make-up. Nowa kolekcja w edycji limitowanej – Nocturna – jest twoją nową wymówką, aby po prostu wyjść do miasta i spędzić niezapomniany wieczór. Oferuje ona zainspirowane odcieniem Nightmoth, znane z filmowych kreacji uwodzicielskie kolory, które są trwałe bez względu na to, dokąd zaprowadzi cię noc, a także zestawy wyjątkowych produktów idealnie mieszczących się nawet w kopertówce. A zatem powróć do odwołanych wcześniej planów i przygotuj look w odsłonie przywodzącej na myśl wieczór – nawet w środku dnia.

W ROLI GŁÓWNEJ: NIGHTMOTH

Kolekcja M·A·C Nocturna otwiera przed tobą wszystkie drzwi dzięki prowokacyjnej palecie pełnej odcieni czerpiących inspirację z naszej bestsellerowej kredki do ust w kolorze przyczernionej śliwki: Nightmoth.

DEBIUTUJĄ: ZUPEŁNIE NOWE ODCIENIE

Paleta kolorystyczna tej jesieni przedstawia nowe wersje całej gamy ikon marki M·A·C, które ułatwiają osiągnięcie efektu blasku po zachodzie słońca. Oprócz ciebie do wyjścia jest gotowy także każdy produkt, pięknie prezentując się w opakowania w edycji limitowanej.

THE NOCTURNA EYE + FACE PALETTE

Ta wpisująca się w najnowsze trendy, uniwersalna paleta kosmetyków do makijażu oczu i twarzy zapewnia optymalną równowagę pomiędzy stylem grunge i glam, dając możliwość tworzenia niezliczonych looków.

GOŚCINNIE: FREAK

Balsam do ust nie musi być nudny dzięki dwóm nowym, aktywowanym PH odcieniom Glow Play Tendertalk Lip Balm w kolorach Freak i Name?.

GOŚĆ SPECJALNY: SQUIRT

Ten balsam do ust to po prostu must-have sezonu, dzięki któremu na twoich ustach pojawi się piękny blask. Teraz w ramach edycji limitowanej zapewnia wykończenie o perłowym połysku, a soczysty, połyskujący kolor sprawia, że usta stają się bardziej wyraziste.

PO RAZ PIERWSZY W OFERCIE: ZESTAWY MINI

Makijażowa opowieść nie byłaby tej jesieni kompletna bez z łatwością mieszczących się w torebce zestawach wyjątkowych produktów i bestsellerów M·A·C – oferowanych w bardzo dobrej cenie.

„Kolekcja Nocturna to swego rodzaju powrót M·A·C do dziedzictwa marki, czyli wyjątkowych stylizacji makijażowych, czerpiących inspirację z magazynów poświęconych tematyce beauty. Znalazło to odzwierciedlenie w jesiennych lookach bazujących na trendach ze świata mody, dzięki odcieniom nawiązującym do undergroundowego życia nocnego i filmu noir” — powiedział Terry Barber, M·A·C Director of Makeup Artistry. „Szczególną uwagę zwraca przydymione oko, wyostrzone kości policzkowe i wyrzeźbione usta, na które warstwowo nałożono kolor chromowanego metalu i błyszczyk w płynie, zapewniając tym samym niezwykle nowoczesną teksturę. To efektowny, perfekcyjny makijaż wyrażający hołd dla stylu grunge, prezentowany z iście punkowym zacięciem”.

Z tak dopracowanym, wyjątkowym lookiem będziesz mieć ochotę wybrać się wszędzie – ponieważ zawsze gdzieś na świecie właśnie wybiła północ.

