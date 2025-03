i Autor: FreePik

Strefa beauty

Makijaż na wiosnę 2025. Nasycona moc, która podkreśli kolor oczu. Od tego makijażu nie oderwiesz oczu

Kuszące. Hipnotyzujące. Tak słodkie, że nie sposób się oprzeć... Daj się uwieść kolekcji The Afterglow – jej kolory i zmysłowe tekstury sprawią, że wciąż będziesz wracać po więcej. Uzyskaj efekt marzycielskiego spojrzenia dzięki odcieniom Afterglow Tempting Eyeshadow Palette. Rozkoszuj się każdym pociągnięciem Afterglow Sensual Shine Lipstick i pozwól, by Twoje policzki rozpromienił uroczy Afterglow Liquid Blush. Lśnij. Zachwycaj. Poczuj to, by uwierzyć.