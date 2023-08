i Autor: Shutterstock makijaż

Strefa beauty

Makijaż, w którym zakochaliśmy się latem, będzie też idealny na jesień. Hit tego roku

Latte Make-up to gorący trend w makijażu, które od pewnego czasu podbija media społecznościowe. To idealny make-up zarówno na lato, jak i na nadchodzącą jesień. Podkreśla on urodę, podbija opaleniznę oraz wyszczupla twarz. Latte Make-up może stać się jednym z największych hitów tego sezonu. Sprawia, że skóra wygląda przepięknie i słonecznie. Jak wykonać Latte Make-up?