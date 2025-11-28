Makijażowe zestawy prezentowe od kultowej, włoskiej marki

Stworzone z myślą o najbliższej Gwiazdce zestawy prezentowe KIKO Milano zawierają kosmetyki umożliwiające wykonanie make-up’u ust i/lub oczu albo produkty z linii „skincare”. W zależności od wariantu zapakowano je w zainspirowaną wyglądem kurtek puchowych czerwoną kosmetyczkę w stylu après-ski lub eleganckie białe pudełko prezentowe zdobione zimowymi grafikami.

ZESTAWY PREZENTOWE PRODUKTÓW DO MAKIJAŻU OCZU

SNOW-KISSED HOLIDAY SKI GLAM BLACK DUO EYES GIFT SET to zestaw zapakowany w stylową, czerwoną mini kosmetyczkę z metalicznym logo. Zawiera tusz do rzęs 2w1 z innowacyjnym aplikatorem z systemem obrotowym dający efekt objętości i wydłużenia Twistable Volume & Length Mascara i czarną kredkę do oczu Unlimited Precision Automatic Eyeliner And Khôl. Ten duet to idealna podstawa dla każdego makijażu, zwłaszcza smokey eyes. (79,99 zł)

SNOW-KISSED HOLIDAY JINGLE TRIO EYES GIFT SET zawiera srebrny cień do powiek Water Eyeshadow, panoramiczny tusz do rzęs zwiększający objętość Mascara Extra Sculpt oraz czarną kredkę do oczu Ultimate Pen. Takie trio pozwala wyczarować prawdziwie magnetyczne, pełne blasku spojrzenie. Zestaw został zapakowany w stylową, czerwoną mini kosmetyczkę z metalicznym logo. (129,99 zł)

ZESTAWY PREZENTOWE PRODUKTÓW DO MAKIJAŻU UST

SNOW-KISSED HOLIDAY NEVER WITHOUT YOU MINI LIPS GIFT SET to zestaw w stylowej, czerwonej mini kosmetyczce z metalicznym logo. Znajdziemy w nim 2 pomadki Mini Matt Lipstick o matowym wykończeniu mające miękką, aksamitną konsystencję o zapachu śniegu i soli, która pięknie rozprowadza się na ustach, błyskawicznie wtapiając się w skórę oraz 2 błyszczyki Mini Lip Gloss w pasujących odcieniach, wzbogaconych olejkami z borówki oraz marakui i zapewniających niekończący się blask. (79,99 zł)

SNOW-KISSED HOLIDAY MY PERFECT COMBO LIPS GIFT SET zawiera Unlimited Double Touch, czyli dwuetapowy rytuał dla ust: kultową pomadkę w płynie z jednej strony i przezroczysty błyszczyk z drugiej oraz dopasowaną kremową konturówkę do ust Creamy Colour Comfort Lip Liner. Zestaw zapakowano w stylową, czerwoną mini kosmetyczkę z metalicznym logo. Jest dostępny w 3 wersjach kolorystycznych. (89,99 zł)

ZESTAWY PREZENTOWE PRODUKTÓW DO PIELĘGNACJI

SNOW-KISSED HOLIDAY MOUNTAIN MATES SKINCARE GIFT SET zamknięty został w stylowej, czerwonej mini kosmetyczce z metalicznym logo. Zawiera trio produktów z kategorii „skincare”: nawilżający i odżywczy krem do rąk Cuddle Hand Cream wzbogacony o masło shea, olej ze słodkich migdałów, glicerynę oraz ceramidy, My Pocket Face Stick, czyli sztyft do twarzy o zapachu wanilii z filtrem SPF 50, który chroni skórę przezroczystym filmem, zapewniając komfort bez tłustej warstwy oraz intensywnie nawilżającą i regenerującą maskę do ust z aplikatorem typu chubby Nordic Treat Lip Mask. (129,99 zł)

SNOW-KISSED HOLIDAY MY EVERYDAY SKINCARE ESSENTIALS GIFT SET to zestaw upominkowy do pielęgnacji skóry twarzy zapakowany w eleganckie białe pudełko. Zawiera krem do twarzy New Hydra Pro Glow, który jest jak natychmiastowy zastrzyk nawilżenia, zapewniając niezwykle promienną, gładką miękkiej i jednolitą cerę oraz serum pod oczy New Hydra Pro Eyes od pierwszej aplikacji zmniejszające opuchliznę i cienie pod oczami. (164,99 zł)

ZESTAWY PREZENTOWE MULTIKATEGORIALNE

SNOW-KISSED HOLIDAY SECRET SANTA MINI MAKE UP GIFT SET to zestaw zamknięty w stylowej, czerwonej mini kosmetyczce z metalicznym logo. Znajdziemy w nim trzy produkty w mini rozmiarze: płynny, lekki jak piórko i zapewniający efekt holograficzny rozświetlacz do twarzy Holo Touch Mini Face Luminizer, ultra czarną kredkę do oczu o kremowej konsystencji Lasting Black Mini Eye Pencil oraz zwiększającą objętość rzęs maskarę Eye'm Gorgeous Mini Mascara. (89,99 zł)

SNOW-KISSED HOLIDAY MOUNTAIN BUDDIES MAKE UP GIFT SET to zestaw prezentowy w luksusowym pudełku zawierający dwa kultowe produkty. 3D Hydra In Limited Edition, w nowym zimowym odcieniu, to nawilżający błyszczyk do ust zwiększający ich objętość z efektem 3D, a Luxurious Lashes Extra Volume Brush Mascara to tusz z dużą szczoteczką, która pokrywa każdą rzęsę z osobna, zapewnia ekstremalną objętość i wyrazistość już po nałożeniu jednej warstwy. (99,99 zł)

SNOW-KISSED HOLIDAY GLAM-FAVES MAKE UP GIFT SET to zestaw z trzema produktami pozwalającymi wykonać podstawowy makijaż. Zawiera tusz do rzęs Maxi Mod Mascara, który dociera nawet do najkrótszych rzęs, niesamowicie zwiększając ich objętość, pomadkę w płynie Sparkle Crush Liquid Lipstick o słodkim, karmelowym zapachu i cień do powiek w sztyfcie Long Lasting Eyeshadow Stick o kremowej, wysoce napigmentowanej formule. A wszystko to zapakowane w eleganckie pudełko upominkowe. (139,99 zł)

SNOW-KISSED HOLIDAY TIMELESS LOOK MAKEUP GIFT to zestaw prezentowy w luksusowym pudełku zawierający wszystko, czego potrzeba do stworzenia perfekcyjnego makijażu. Znajdziemy w nim: tusz do rzęs Maxi Mod Mascara, który dociera nawet do najkrótszych rzęs, niesamowicie zwiększając ich objętość, paletę 9 wysoce napigmentowanych cieni do powiek w różnych odcieniach o aksamitnych lub metalicznych wykończeniach Glamour Multi Finish Eyeshadow Palette, wodoodporny eyeliner Unlimited Automatic Eyeliner & Khol, kremową pomadkę Unlimited Pen o trwałości i do 12 godzin oraz kultowy błyszczyk do ust 3D Hydra Lipgloss zapewniający połysk z efektem 3D. (235 zł

