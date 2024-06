Makijażowy duet idealny

Piękna i równomierna cera to przede wszystkim zasługa odpowiedniej pielęgnacji. Pierwsze oznaki nieubłaganie mijającego czasu to właśnie przebarwienia – bez względu na to czy są nimi plamy starcze, melasma czy zaczerwienienia – przypominają nam o naszej lekkomyślności lub braku świadomości w kontaktach z promieniowaniem słonecznym. Fotouszkodzenia spowodowane słońcem (ale też zanieczyszczeniem środowiska) wpływają na pojawianie się plan i nierówności w teksturze skóry. Zacznij od najprostszej rzeczy: chroń się produktami z wysokim filtrem. Dzięki temu nie dopuścisz do powstawania nowych niedoskonałości lub pogarszania się wyglądu tych, już istniejących. A w codziennej pielęgnacji sięgaj po produkty z retinolem, witaminą c, niacynamidem oraz łagodnymi kwasami. Mówi się, że czasu cofnąć się nie da – ale w przypadku skóry wcale nie jest to takie oczywiste. Dobra pielęgnacja i ochrona potrafią zdziałać cuda.

Aby się jeszcze lepiej zmotywować – sięgnij po ten innowacyjny duet makijażowy – dwa kroki i twoja cera będzie wyglądać idealnie, a ty możesz cierpliwie (i bezstresowo) czekać na efekty pielęgnacji!

Krok pierwszy: Użyj tarczy

EISENBERG Paris FOND DE TEINT CORRECTEUR INVISIBLE to niewidoczny podkład korygujący zawierający również ochronę SPF 25 PA+++ działającą niczym tarcza skutecznie zabezpieczająca przed czynnikami agresywnymi. Luksusowa tekstura jest zaskakująco lekka i nadzwyczaj komfortowa, dzięki formule z innowacyjnymi cukrami pozwala uzyskać niewyczuwalne, naturalne i świeże wykończenie. Zawiera wyciągi z Granatu, które dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym neutralizują wolne rodniki, natomiast olej ze Słodkich Migdałów odżywia i nawilża. Ten sensoryczny podkład koryguje niedoskonałości oraz tworzy cienki i jednorodny film na skórze, zapewniając idealną trwałość przez cały dzień i to we wszystkich klimatach.

Krok drugi: Utrwal efekty

EISENBERG Paris ULTRA-PERFECTING & BLURRING LOOSE POWDER daje perfekcyjnie naturalne & świetliste wykończenie, utrwala & matuje jednocześnie. Drobnoziarnisty sypki puder jest tu wzbogacony o proszek z łodyg bambusa, który wchłania nadmiar sebum i niweluje błyszczenie się skóry podczas gdy kompleks rewitalizujący nawilża, zapobiega wolnym rodnikom i zwalcza efekt pozbawionej blasku skóry. Jego forma zapewnia miękkie, jedwabiste wykończenie, bez gromadzenia produktu w drobnych liniach i porach. Subtelnie niweluje niedoskonałości, odsłaniając jednolitą i promienną cerę z delikatnym efektem nude.

Wszystkie produkty EISENBERG Paris dostępne są stacjonarnie w SEPHORA i na sephora.pl.

i Autor: materiał prasowy EISENBERG