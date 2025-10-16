MAKO CITY – funkcjonalny luksus w rytmie miasta

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-10-16 14:16

Jesień w MAKO pulsuje energią miasta - siłą nowoczesnej, niewymuszonej elegancji, która czerpiąc z trendów pozostaje wierna ponadczasowej estetyce. Kolekcja MAKO CITY powstała z myślą o osobach, które świadomie budują swój styl i cenią luksus codzienności — funkcjonalny, wyrazisty, a jednocześnie ponadczasowy.

MAKO CITY

i

Autor: MAKO CITY/ Materiały prasowe

Nowe modele toreb to gra kontrastów – miękkie, swobodne formy spotykają się z wyrazistą geometrią. Luźna torba na szerokim, regulowanym pasku — unisexowa i stworzona do życia w ruchu — wnosi do kolekcji lekkość i wielkomiejski luz. Nowy model trójkątnej shopperki to z kolei rzeźbiarska wersja codziennej torebki, której wyjątkowa, inspirowana origami konstrukcja łączy przyjemny w dotyku zamsz z gładką skórą licową. Obok premierowych fasonów znalazły się także uwielbiane klasyki w nowych odsłonach – Bowling Bag ze skóry licowej w głębokim odcieniu brązu oraz zamszowa Pillow Bag w szlachetnym kolorze ochra-brown.

Mocnym punktem jesiennej kolekcji są również Long Leather Boots, skórzane bikery z luźną cholewką. To model, który definiuje współczesny miejski styl: mocny w wyrazie, wygodny w formie i ponadczasowy w charakterze. To prawdziwy must have tego sezonu.

Kolorystyka kolekcji MAKO CITY opiera się na starannie dobranej, harmonijnej palecie brązów. Dominują w niej ochra i głęboki brąz, barwy, które naturalnie podkreślają faktury materiałów i wpisują się we współczesne, miejskie trendy. Połączenie skóry licowej i zamszu dodatkowo wzmacnia grę światła i kontrastów, eksponując zarówno formy, jak i detale. Paleta kolorów oraz wybór materiałów idealnie współgrają z założeniem kolekcji: funkcjonalnej, trwałej, ponadczasowej oraz osadzonej w estetyce nowoczesnego, miejskiego szyku.

Kolekcja MAKO CITY jest już dostępna na mako-store.pl oraz w butiku stacjonarnym.

  • Campaign Credits:
  • Foto: Borys Synak
  • Video: Piotr Dębski
  • Modelka: Michelle Gutkencht / Uncover Models
  • Stylizacje: Olivia Kijo
  • MUA: Kasia Olkowska
  • Asystent foto: Jakub Marciniak
  • Asystent stylisty: Sonia Janus
  • Retouch: Magdalena Baran
MAKO CITY

i

Autor: MAKO CITY/ Materiały prasowe
MAKO CITY

i

Autor: MAKO CITY/ Materiały prasowe
MAKO CITY

i

Autor: MAKO CITY/ Materiały prasowe
MAKO CITY

i

Autor: MAKO CITY/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki