MAKO CITY – funkcjonalny luksus w rytmie miasta

Nowe modele toreb to gra kontrastów – miękkie, swobodne formy spotykają się z wyrazistą geometrią. Luźna torba na szerokim, regulowanym pasku — unisexowa i stworzona do życia w ruchu — wnosi do kolekcji lekkość i wielkomiejski luz. Nowy model trójkątnej shopperki to z kolei rzeźbiarska wersja codziennej torebki, której wyjątkowa, inspirowana origami konstrukcja łączy przyjemny w dotyku zamsz z gładką skórą licową. Obok premierowych fasonów znalazły się także uwielbiane klasyki w nowych odsłonach – Bowling Bag ze skóry licowej w głębokim odcieniu brązu oraz zamszowa Pillow Bag w szlachetnym kolorze ochra-brown.

Mocnym punktem jesiennej kolekcji są również Long Leather Boots, skórzane bikery z luźną cholewką. To model, który definiuje współczesny miejski styl: mocny w wyrazie, wygodny w formie i ponadczasowy w charakterze. To prawdziwy must have tego sezonu.

Kolorystyka kolekcji MAKO CITY opiera się na starannie dobranej, harmonijnej palecie brązów. Dominują w niej ochra i głęboki brąz, barwy, które naturalnie podkreślają faktury materiałów i wpisują się we współczesne, miejskie trendy. Połączenie skóry licowej i zamszu dodatkowo wzmacnia grę światła i kontrastów, eksponując zarówno formy, jak i detale. Paleta kolorów oraz wybór materiałów idealnie współgrają z założeniem kolekcji: funkcjonalnej, trwałej, ponadczasowej oraz osadzonej w estetyce nowoczesnego, miejskiego szyku.

Kolekcja MAKO CITY jest już dostępna na mako-store.pl oraz w butiku stacjonarnym.

Campaign Credits:

Foto: Borys Synak

Video: Piotr Dębski

Modelka: Michelle Gutkencht / Uncover Models

Stylizacje: Olivia Kijo

MUA: Kasia Olkowska

Asystent foto: Jakub Marciniak

Asystent stylisty: Sonia Janus

Retouch: Magdalena Baran

