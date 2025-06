MAM WIĘCEJ od Rossmanna

Produkty cieszące się największą popularnością są dostępne w Rossmannie w wyjątkowych wersjach. Nie kupisz ich nigdzie indziej. Podczas najbliższej wizyty w drogerii lub w aplikacji Rossmann PL zwróć uwagę na znaczek MAM WIĘCEJ. Co zyskujesz wybierając produkty z tym oznaczeniem? Otrzymały je trzy rodzaje specjalnych edycji:

Większa pojemność

Kończy się? Z MAM WIĘCEJ jeszcze nie. Wiele kosmetyków z twojego codziennego niezbędnika kupisz teraz w Rossmannie w pojemności większej nawet o 50%, płacąc tyle samo, co za zwykłą wersję.

Gratis

Wszyscy lubimy dostawać prezenty. W MAM WIĘCEJ do części produktów Rossmann dodaje gadżet, który uprzyjemni korzystanie z kosmetyku i ułatwi ci skomponowanie pielęgnacyjnego rytuału.

Zapas

Jeśli wybierasz produkty, które można uzupełnić korzystając z refilli z pewnością ucieszy cię, że w MAM WIĘCEJ pojawią się dwupaki „kosmetyk + zapas” w cenie samego kosmetyku.

O MAM WIĘCEJ

W MAM WIĘCEJ dużo jest relacyjności i nawiązań do autentycznej bliskości. „Rossmann to moja drogeria, bo daje mi więcej. Ciesz się z większych pojemności, wygodniejszej aplikacji lub dodatkowego produktu. A wszystko to w tej samej cenie!”. W prawdziwej bliskości obdarowujemy się bezwarunkowo i wspólnie cieszymy się relacją. Taki świat przedstawia kampania MAM WIĘCEJ.

Komunikat umiejętnie podbija wybór scenografii, w której rozgrywa się historia. Bohaterowie osadzeni są w bliskich każdemu klientowi Rossmanna realiach domowych. Po odkryciu w drogerii MAM WIĘCEJ, korzystają z „prezentów” od Rossmanna w zaciszu łazienki, której przestrzeń jest miejscem pielęgnacyjnych rytuałów, dzięki którym budują bliskość zarówno ze sobą, jak i innymi.

W komunikacji bez trudu odnajdziemy tropy zachęty do samoakceptacji i celebrowania siebie, wybrzmiewające w spotach z Mają Ostaszewską, Kubą Błaszczykowskim i Sarą James. Rossmann zapraszał w nich klientów do wspólnej podróży ku zbudowaniu z samym sobą silnej pozytywnej relacji. Motyw self-love wydaje się być w MAM WIĘCEJ konsekwentnie rozwijany. Pozytyw płynący z tego, że kocham siebie i m.in. świadomie celebruję łazienkowe rytuały wpływa na dobre relacje z otoczeniem. Dobre wspólnotowe relacje (tutaj w obrębie rodziny) jeszcze łatwiej budować, gdy mam więcej i mam czym się podzielić.

Do komunikacji Rossmanna wraca subtelny humor. W scenariuszu spotów MAM WIĘCEJ zaszyty jest taki, który wymalowuje na twarzy ciepły, serdeczny uśmiech. Jest swoistą pieczęcią potwierdzającą, że Rossmann to moja drogeria, w której czuję się dobrze, dzięki której mam więcej, łatwiej mi kochać siebie i obdzielać otoczenie.

Kampania wystartowała na początku czerwca i planowana jest do końca lipca. W komunikacji wykorzystujemy digital ze wsparciem TV i DOOH oraz mediów w drogeriach (monitory i POSy).