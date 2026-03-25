Marka Elementy prezentuje 12 hours - nową kolekcję na SS2026

Kluczowe modele kolekcji 12 hours

Kolekcja 12 Hours została zaprojektowana z myślą o tym, by zostać w garderobie na lata. To propozycja szafy budowanej świadomie z jakościowych tkanin, dopracowanych proporcji i form, które naturalnie wpisują się w codzienność, a jednocześnie nie tracą aktualności mimo zmieniających się sezonów.

Fundamentem kolekcji są modele bliskie DNA marki. To m.in. outwear, z trenczem Willow o kolumnowej sylwetce, minimalistycznej formie i subtelnym podkreśleniu talii oraz kurtką Helen - limitowaną bomberką ze stójką, uszytą z ultralekkiej technicznej tkaniny i wykończoną ozdobnymi cięciami.

Istotną część kolekcji stanowi również nowoczesny tailoring. Tworzą go dwurzędowa marynarka Raja, spodnie Cosma w delikatny prążek, uszyte z mieszanki lnu i wiskozy, a także marynarka Ashton, w ciepłym, cynamonowym odcieniu, będącą luźniejszą i bardziej swobodną interpretacją klasycznego garnituru. Z kolei duet Jazz i Soul wnosi do kolekcji wyrafinowany rys retro: marynarka o charakterystycznym dwurzędowym zapięciu i gładkim dekolcie została zestawiona z kontrastowo poprowadzoną kratą w dwóch skalach, co nadaje całości elegancki, a jednocześnie współczesny charakter.

Kolekcję dopełniają modele budujące nowoczesną codzienną garderobę: spódnica Porto o kroju litery A z praktycznymi kieszeniami, sukienka Pearl z dekoracyjnymi marszczeniami i subtelnym rozcięciem oraz kardigany i lekkie swetry z dodatkiem jedwabiu, dostępne w trzech wariantach kolorystycznych. Całość osadzona jest w palecie inspirowanej naturą - pojawiają się tu beże, brązy, oliwka i cynamon, czyli ciepłe, ziemiste tony, które harmonijnie dopełniają opowieść o wiośnie w mieście. — Tworząc tę kolekcję, myślałyśmy przede wszystkim o praktyczności i funkcjonalności – ubrania mają ubierać, a nie przebierać. Chcemy, aby każda kobieta czuła się silna, pewna siebie - niezależnie od okazji. Każdy model został dopracowany w najdrobniejszych detalach, by łączyć funkcjonalność z elegancją, komfort z ponadczasową jakością — mówi Basia Oramus, Head of Design w Elementy.

Kampania na SS2026, czyli 12 hours w tempie miasta

Kampania na tegoroczny sezon wiosenno-letni oddaje rytm, w którym porusza się Warszawa - miasta szybkich kroków, spontanicznych spacerów i krótkich momentów zatrzymania. Punktem wyjścia dla kampanii jest radio, wierny towarzysz w trasie i codziennym pośpiechu, a jednocześnie motyw przywołujący estetykę przeszłości i ponadczasowej elegancji. To właśnie ten kontrast między nostalgicznym charakterem medium a nowoczesnym tempem miasta buduje klimat całej opowieści. Narrację prowadzi ciepły głos Kamili Kalińczak, dziennikarki, lektorki i trenerki wystąpień publicznych.

Film kampanijny pokazuje poranek, zanim miasto w pełni się obudzi. Światło rozlewające się między budynkami, krótki spacer, który niespodziewanie zamienia się w kilka kilometrów, oraz dobrze znany puls ulic i samochodów. Bohaterka jest częścią tego tempa, ale jednocześnie potrafi znaleźć w nim przestrzeń, by na moment zwolnić, by po prostu być i wsłuchać się w miasto. — Do tej kampanii jako przestrzeń wybraliśmy Warszawę, która ma swój własny rytm, wyznaczany przez ruch ulic, szybkie kroki i tysiączne codzienne trasy między pracą, spacerem a chwilą oddechu. Nasza bohaterka jest częścią tego pulsu, ale potrafi znaleźć przestrzeń, żeby zwolnić i wsłuchać się w miasto. Radio od lat towarzyszy takim chwilom – między pośpiechem a uważnością – stąd nasza miniaturowa audycja w filmie kampanijnym — dodaje Krysia Bartos-Ladra, Head of Marketing.

