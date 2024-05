Marka GAP na Met Gali za sprawą Zaca Posena. Dyrektor kreatywny marki zaprezentował suknię GAP dla Da'Vine Joy Randolph

Tegoroczna Met Gala obfitowała w zjawiskowe kreacji, które świetnie odwzorowały temat przewodni wydarzenia, jakim był: „Sleeping Beauties: Reweakening Fashion”. Wśród kreacji na czerwonym dywanie nie zabrakło sukni Zaca Posena, który zaprezentował jedyną w swoim rodzaju, niestandardową suknię Gap dla nagrodzonej Oscarem za rolę Mary Lamb w filmie “Przesilenie zimowe” aktorki Da'Vine Joy Randolph.

Inspiracją do stworzenia sukni GAP na Met Galę 2024 były historyczne ikony, romantyzm i natura. Wykorzystując więc ekspertów Gap w dziedzinie dżinsu, Posen skrupulatnie udrapował i skonstruował suknię, która oddaje hołd klasycznemu dżinsowi Gap z 1969 roku, jednocześnie zawierając elementy przypominające historyczne XVIII-wieczne stroje wieczorowe.

Zobacz także: Echa MET GALI. Jak zrobić makijaż z czerwonego dywanu krok po kroku?

Zainspirowana San Francisco i widokiem z siedziby Gap Inc., odważna „międzynarodowa czerwień” podszewki sukni nawiązuje do oksydowanego pigmentu mostu Golden Gate w San Francisco, podczas gdy jej wodne i przypominające muszle formy imitują ruch wody. Także za sprawą ponadczasowej opowieści JG Ballarda „Ogród czasu”, Zac Posen po mistrzowsku połączył dziedzictwo z nowoczesnością, zestawiając strukturę dżinsu Gap z delikatną sylwetką XVIII-wiecznych sukni, którą na Met Gali zaprezentowała Da'Vine Joy Randolph.

„Podczas całego procesu twórczego przypominał mi się mój czas w The Costume Institute, gdzie po raz pierwszy zetknąłem się z wyjątkowym pięknem historycznych ubrań. Ta sukienka jest hołdem dla elegancji, blasku i dramatyzmu, które uosabiają ponadczasowy urok Da'Vine Joy Randolph, prawdziwego oryginału w jej rzemiośle i stylu”, powiedział Zac Posen.

„Dzięki tej sukni Gap ponownie zakochałam się w dżinsie. Czuję się silna. Sprawia, że czuję się bardzo kobieco, ale w sposób, z którym mogę się identyfikować - poprzez siłę, moc i odporność”, wyznała Da'Vine Joy Randolph.

Wiceprezes wykonawczy i dyrektor kreatywny Gap Inc. oraz dyrektor kreatywny Old Navy, Zac Posen od czasu powołania na nowe stanowisko w lutym tego roku, skupił się na pełnieniu roli kuratora kultury i dalszym rozpalaniu kreatywności w portfolio Gap Inc. „Jestem dumny, że mogę reprezentować Gap Inc. - portfolio kultowych amerykańskich marek - na światowej scenie, takiej jak Met Gala, gdzie moda spotyka się z rozrywką, aby kształtować rozmowę kulturalną”, powiedział Zac Posen.