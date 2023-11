Marka Garnier zatwierdzona przez Cruelty Free International

Zjawiskowy płaszcz na wyprzedaży Reserved. Promocje taka, że dłonie same składają się do oklasków. Płaszcz na jesień z wełną w składzie i w cenie, która zwala z nóg

Decyzje zakupowe w trosce o planetę

W porfolio marki Garnier znaleźć można każdy typ produktu – od pielęgnacji ciała i włosów, po takie odpowiadające na problemy skórne różnych typów cery. Podczas wybierania kosmetyków do swojej codziennej pielęgnacji, należy skupić się nie tylko na składzie produktu i jego działaniu, ale również na fakcie, że nie są testowane na zwierzętach. Na jakie top produkty od marki Garnier można zwrócić uwagę będąc przy sklepowych półkach?

Z pewnością warto sięgnąć po klasyk – płyn micelarny Garnier Skin Naturals do skóry wrażliwej, który usuwa makijaż i oczyszcza oczy oraz usta nie podrażniając cery, dzięki swojej hipoalergicznej formule.

Autor: materiały prasowe Garnier

Kolejnym krokiem w pielęgnacji jest bestsellerowe już Garnier Vitamin C Serum, które redukuje przebarwienia, dzięki czemu zapewnia efekt gładkiej, ujednoliconej cery pełnej blasku, wyraźnie wyrównując koloryt. Tak skuteczny produkt sprawdzi się głównie w odbudowie skóry po lecie.



Jeśli Twoje włosy są cienkie, wybierz wzmacniający szampon Fructis Grow Strong Orange, wzbogacony ekstraktem z pomarańczy chińskiej, pochodną witaminy C oraz biotyną. Szczególnie, kiedy na co dzień nosimy czapki, nasze włosy mogą doświadczyć wielku uszkodzeń mechanicznych. Przez to stają się one słabsze, a pod nakryciem szybcej się przetłuszczają. Z pomocą przychodzi ten właśnie szampon od Garnier, który skurecznie je odswieża i wzmacnia.



W nadchodzącym zimowym czasie, nasza skóra potrzebuje ochrony i silnego nawilżenia. Regeneracyjne mleczko do ciała Garnier Body Repair działa jak opatrunek na wysuszone miejsca,przywracając komfort i wnikając głęboko w naskórek. Balsam, oprócz dogłębnego nawilżenia, odbudowuje warstwę ochronną skóry i intensywnie ją odżywia

