Strefa beauty

Marka Lush przedstawia limitowaną kolekcję Lush x Wojownicze Żółwie Ninja

Tego lata marka Lush połączyła siły z kultową produkcją wytwórni Paramount, Wojowniczymi Żółwiami Ninja! Nowa, limitowana kolekcja to mniej plastiku i więcej (wegańskiej) pizzy w wyjątkowych produktach do pielęgnacji ciała, włosów i do kąpieli.

"Cieszymy się, że po raz kolejny możemy współpracować z firmą Lush przy tworzeniu limitowanej kolekcji, tym razem dla Wojowniczych Żółwi Ninja" - mówi Rebecca Jenkins, VP, Consumer Products w Paramount. "Lush stworzył naprawdę wyjątkowe, pięknie pachnące produkty, które jednocześnie zachęcają do ograniczania jednorazowego plastiku". - dodaje. Wraz z rosnącą świadomością na temat zmieniającego się klimatu, wiele osób rezygnuje z plastikowych butelek, na rzecz nagich produktów. Marka Lush od zawsze zachęca do dokonywania takich wyborów. Mo Constantine (współzałożycielka i twórca formuł Lush) wynalazła wiele popularnych, nagich produktów, które widzimy dziś w branży kosmetycznej. W 1989 roku stworzyła pierwszą bombę do kąpieli, natomiast w 1987 wymyśliła szampon w kostce, zupełnie nowy wynalazek, który zrewolucjonizował mycie włosów na całym świecie. Od 2005 roku szampony w kostce marki Lush pozwoliły uniknąć składowania na wysypiskach prawie 180 milionów plastikowych butelek, co szacuje się na około 4500 ton plastiku.1 Obecnie 43% podstawowej gamy produktów Lush (z wyłączeniem limitowanych kolekcji) można zabrać do domu bez opakowania. "Cieszymy się, że możemy kontynuować naszą współpracę z Paramount Consumer Products" - mówi Kalem Brinkworth, Creative Lead for Concepts and Collaborations w Lush. "Z okazji 40. rocznicy powstania filmu Wojownicze Żółwie Ninja, Lush stworzył specjalną kolekcję bez plastiku. Bardzo ważne jest dla nas, aby nasi klienci byli świadomi korzyści płynących z ograniczenia opakowań kosmetyków i tym samym mogli dokonywać świadomych wyborów. Mamy nadzieję, że produkty Lush będą nadal zapewniać przyjemne i łatwe sposoby na rezygnację z plastikowych opakowań." - dodaje. Kolekcja dziewięciu produktów Lush x Wojownicze Żółwie Ninja, pomaga zmniejszać zanieczyszczenie wód plastikiem, a ponadto pięknie pachnie i zachęca swoim wyglądem. Peace, Love and Pizza Bomba do kąpieli Czy może być lepsze połączenie niż pizza i relaksująca kąpiel? Wystarczy wrzucić ten wyjątkowy kawałek do wanny i obserwować, jak woda nabiera zielono-fioletowych barw. Sos wykonany został z organicznego mango i masła illipe, które pielęgnują i nawilżają skórę. Natomiast plasterek salami to pachnące mydło. Green Machine Kostka bąbelkowa Green Machine to kostka bąbelkowa, której kawałek lub całość należy umieścić pod bieżącą wodą, aby cieszyć się wanną pełną piany. Połączenie zielonej wody z zapachem fiołka, róży i jaśminu to idealny sposób na relaks. Turtle Power Peeling do ciała Dla skóry potrzebującej peelingu, z pomocą przyjdzie Turtle Power. Drobna sól morska i ekstrakt z łodygi bambusa złuszczają, ożywiając i odświeżając skórę, a organiczne masła mango i illipe pozostawiają uczucie miękkości i nawilżenia. Natomiast słodka i owocowa mieszanka olejków z olibanum i bergamotki pozostawia delikatny zapach na skórze. Goongala! Szampon w kostce Szampon w kostce Goongala! posiada w składzie świeży napar z rukwi wodnej, który koi skórę głowy oraz olejek z drzewa różanego, zapewniający silne działanie oczyszczające i równoważące. Ponadto olejek z trawy cytrynowej zwiększa połysk i daje piękny zapach. Krang Galaretka pod prysznic Krang to owocowa galaretka pod prysznic. Połączenie olejku davana z podnoszącą na duchu bergamotką i kojącą wanilią, tworzą piękną słodką kompozycję. Natomiast ekstrakt z karagenu i napar z mchu irlandzkiego sprawiają, że skóra po prysznicu jest miękka i nawilżona. Four Brothers Bomba do kąpieli Nadszedł czas na, zieloną, pachnącą trawą cytrynową i bergamotką kąpiel! Każda kula do kąpieli posiada w środku niespodziankę w postaci mydła. Mają one różny kształt, odpowiadający ulubionym przedmiotom, każdego z czterech braci.