Masełkowa delikatność, promienny rumieniec i blask muśnięty słońcem

Zapomnij o smugach! Nasza kremowa formuła gładko rozprowadza się po skórze, bez trudu wtapiając się w nią dla nieskazitelnego efektu. Niezależnie od tego, czy preferujesz subtelny, rozproszony akcent, czy odważniejszy look, intensywność koloru możesz budować warstwa po warstwie, osiągając dokładnie taki efekt, jaki sobie wymarzysz. Co więcej, wzbogaciliśmy ją o 2% nawilżającego masła shea i 1% odżywczego oleju słonecznikowego, dbając o Twoją skórę z każdym pociągnięciem.

Aplikacja? Intuicyjna i szybka! Wystarczy nałożyć produkt bezpośrednio na skórę, a następnie delikatnie wklepać palcami lub rozblendować pędzlem. Jego wysuwany format sztyftu to gwarancja wygody – idealny do torebki, by w mgnieniu oka odświeżyć makijaż w ciągu dnia, gdziekolwiek jesteś.

Odkryj swoją idealną barwę! Gama Soft Glam Cream Blush Stick to paleta barw – od dyskretnych nudziaków, przez urocze róże i koralowce, aż po zmysłowe czerwienie – byś mogła wyrazić każdy swój nastrój. Soft Glam Cream Bronzer Stick oferuje zaś szeroki wybór odcieni, perfekcyjnie dopasowanych do każdego tonu skóry, gwarantując naturalny i promienny wygląd.

Autor: e.l.f. Cosmetics/ Materiały prasowe