Czas na Hairspresso! Sposób na zdrowe i lśniące włosy

Suche, matowe, szorstkie, puszące się – włosy potrafią na wiele sposobów pokazać, że dotychczasowa pielęgnacja już im nie wystarcza. Wpływają na nie m.in. promieniowanie UV, częsta stylizacja, wysoka temperatura, wilgoć czy uszkodzenia mechaniczne. Zamiast skupiać się na jednym problemie, warto spojrzeć na pielęgnację całościowo: od oczyszczania, przez wygładzenie i odbudowę, aż po zabezpieczenie włosów podczas stylizacji.

Nowa linia Hairspresso od Anwen wpisuje te potrzeby w pięcioetapowy rytuał pielęgnacyjny. Tworzą go: nabłyszczający szampon, odżywka nabłyszczająca, odżywka odbudowująca, nabłyszczająca mgiełka termoochronna oraz ultralekkie serum silikonowe. Ich formuły pozwalają dopasować pielęgnację do aktualnych potrzeb włosów, począwszy od delikatnego oczyszczania i intensywnego wygładzenia, przez odbudowę, aż po ochronę przed wysoką temperaturą oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Zobacz, czym wyróżniają się nowe kosmetyki z linii Hairspresso.

Nabłyszczający szampon Hairspresso

Podstawowy krok w pielęgnacji. Kosmetyk został stworzony z myślą o skutecznym, ale i zbalansowanym oczyszczaniu skóry głowy i włosów. Tworzy obfitą, przyjemną pianę, nie plącze pasm i ułatwia ich rozczesywanie, a jednocześnie wygładza włosy i nadaje im lustrzany blask. Szampon przeznaczony jest do codziennego stosowania, a jego formuła działa kojąco na skórę głowy i zapobiega jej nadmiernemu przesuszeniu. Za właściwości pielęgnacyjne odpowiadają ekstrakt z mleka kokosowego, który działa regenerująco, rewitalizująco i łagodząco. Betaina zapewniająca włosom nawilżenie, zwiększa ich elastyczność i koi, a pochodna skrobi ziemniaczanej wygładza je, ułatwia ich rozczesywanie oraz nadaje połysk. Całość dopełnia energetyzujący zapach świeżo parzonej kawy, przez co każde mycie włosów staje się naprawdę przyjemną pobudką.

Odżywka nabłyszczająca Hairspresso

Ratunek dla włosów, które potrzebują przede wszystkim wygładzenia i przywrócenia naturalnego połysku. Formuła kosmetyku została stworzona z myślą o każdym rodzaju włosów, również farbowanych i rozjaśnianych. Intensywnie wygładza łuskę włosa i nadaje pasmom lustrzany blask, ułatwia rozczesywanie i ogranicza puszenie się włosów. Dzięki ochronnej warstwie okluzyjnej pomaga również chronić je przed wpływem wilgoci. Za odżywcze i wygładzające działanie odżywki odpowiadają olej z nasion maku, bogaty w kwasy omega-6 i omega-9, który wygładza włosy i przywraca im blask. W składzie znajduje się też olej rycynowy, nadający połysk i chroniący przed utratą elastyczności, oraz olej z orzechów makadamia, który regeneruje i wzmacnia pasma. Formułę uzupełnia kondycjoner na bazie skrobi ziemniaczanej, dzięki czemu włosy lepiej się rozczesują, mniej puszą i elektryzują. Odżywka może być również stosowana jako produkt bez spłukiwania przy stylizacji włosów kręconych. Wystarczy niewielka ilość nałożona na wilgotne lub suche pasma, by wygładzić odstające kosmyki i dociążyć loki.

Odżywka odbudowująca Hairspresso

Stworzona z myślą o wymagających włosach: suchych, zniszczonych, rozjaśnianych czy narażonych na częste działanie wysokich temperatur. Odżywka ma bogatą, kremową formułę opartą na zbalansowanym składzie zgodnym z równowagą PEH (protein, emolientów i humektantów). Jej regularne stosowanie pomaga regenerować i wzmacniać pasma, zwiększać ich elastyczność oraz odporność na działanie czynników zewnętrznych. W składzie kosmetyku znajdują się betaina i fruktoza, które pomagają długotrwale i efektywnie nawilżać włosy. Olej z pestek winogron odżywia, wygładza i uelastycznia pasma, natomiast hydrolizowane proteiny z pszenicy wspierają odbudowę i wzmacniają strukturę włosów. Tak jak w przypadku odżywki nabłyszczającej tu też mamy kondycjoner bazie skrobi ziemniaczanej. W efekcie włosy mniej się elektryzują i łatwiej rozczesują. Przy bardziej wymagających pasmach odżywka może zostać pozostawiona na 10–15 minut, pełniąc funkcję głęboko regenerującej maski. To ratunek dla pasm, które potrzebują nie tylko wygładzenia, ale również intensywnej odbudowy. Można również dodać do kosmetyku kilka pompek ultralekkiego serum silikonowego Hairspresso, przez co uzyskamy kurację naprawczo wygładzającą.

Nabłyszczająca mgiełka termoochronna Hairspresso

Łączy lekką pielęgnację z ochroną włosów podczas stylizacji. Jej unikalna formuła pomaga ograniczyć puszenie i elektryzowanie się włosów, wygładza je i nadaje efekt lśniącej tafli, a jednocześnie ułatwia rozczesywanie. Co istotne, zapewnia ochronę pasm przed wysoką temperaturą nawet do 220°C, a jej działanie ograniczające degradację keratyny zostało potwierdzone badaniami. Za ochronę włosów odpowiadają tu silikony nowej generacji, natomiast hydrolizowana keratyna i Fibrehance wspierają rekonstrukcję uszkodzonych włókien keratynowych. W kosmetyku znalazł się też ekstrakt z kawy o działaniu antyoksydacyjnym, który pomaga chronić włosy przed zanieczyszczeniami. Z kolei fosfolipidy i sfingolipidy tworzą barierę ochronną, wygładzają łuskę włosa i nadają pasmom połysk. Mgiełka ma również dodatkowy wymiar sensoryczny, czyli zapach świeżo parzonej kawy.

Ultralekkie serum silikonowe Hairspresso

To dopełnienie całej linii, stworzone z myślą o wygładzaniu i ochronie włosów, także tych cienkich i łatwo ulegających obciążeniu. Lekka formuła serum nadaje pasmom połysk i efekt lśniącej tafli, ułatwia rozczesywanie, a przede wszystkim pomaga zabezpieczyć końcówki przed uszkodzeniami mechanicznymi. Lotne silikony tworzą na powierzchni włosa niewyczuwalną powłokę, która pomaga zapobiegać rozdwajaniu się końcówek. Ekstrakt z nasion moringa wygładza i wzmacnia włosy, nadaje im zdrowy blask, natomiast ekstrakt z kawy działa antyoksydacyjnie i pomaga chronić pasma przed zanieczyszczeniami. Serum można aplikować zarówno na wilgotne, jak i suche włosy, skupiając się przede wszystkim na końcówkach. Dzięki ultralekkiej konsystencji może być również dokładane w ciągu dnia, kiedy włosy potrzebują dodatkowego wygładzenia, ochrony.

Nowa linia od Anwen Hairspresso zamienia codzienną pielęgnację w mały, kawowy rytuał. Taki, który nie tylko pięknie pachnie, ale przede wszystkim pozostawia włosy gładkie, lśniące i odpowiednio zabezpieczone. Bo czase

Autor: Anwen/ Materiały prasowe