Sephora prezentuje wyjątkową kampanię na sezon świąteczny. Zmysłowa współpraca z Johnem Legendem!

Rozmowy Sephora z A&R Studios, agencją kreatywną Universal Music France, zaowocowały projektem, nad którym wspólnie pracują John Legend - światowej sławy, wielokrotnie nagradzany artysta, występujący w filmie kampanii oraz choreograf Nicolas Huchard i reżyserka Jennifer Massaux. Połączyła ich wizja artystyczna.

Sercem kampanii jest „Here It Is” - nowy utwór, który John Legend skomponował specjalnie dla Sephora Europe. Po ogłoszeniu współpracy z artystą Sephora udostępnia dziś całą piosenkę na platformach streamingowych, przy wsparciu Republic Records - wytwórni Johna Legenda należącej do Universal Music Group. Jednocześnie prezentuje oficjalny film kampanii, zrealizowany według wizji artystycznej Nicolasa Hucharda, z jego choreografią. Kampanii towarzyszą spójne działania 360°, dzięki którym muzyka i taniec stają się częścią doświadczenia Sephora - także w perfumeriach.

„Nasza wyjątkowa współpraca z Johnem Legendem doskonale pokazuje ambicje Sephora w Europie i naszą zdolność do tworzenia wyjątkowych kampanii na szeroką skalę. Jak zawsze idziemy o krok dalej, by zaoferować naszej społeczności doświadczenia, które zapadają w pamięć, wyróżniają się kreatywnością i pozostają bliskie naszym wartościom” - powiedziała Catherine Spindler - Prezes Sephora na Europę i Bliski Wschód.

Wyjątkowa muzyczna premiera - „Here It Is” - utwór Johna Legenda stworzony dla Sephora

Święta to dla Sephora jeden z najważniejszych momentów w roku. Dlatego marka zaprosiła do współpracy artystę, który swoją muzyką potrafi wyrazić bliską jej atmosferę celebracji. Światowa sława Johna Legenda, jego niepowtarzalny styl artystyczny i umiejętność łączenia pokoleń sprawiają, że świąteczna wizja Sephora nabiera wyjątkowego charakteru i znaczenia.

„Here It Is”, utwór stworzony specjalnie dla Sephora, jest muzycznym motywem przewodnim kampanii. W rozpoznawalnym stylu Johna Legenda wybrzmiewają: radość, bliskość i atmosfera świętowania - obecne w całej kampanii. Piosenka sprawia jednocześnie, że ta współpraca ma własny, niepowtarzalny charakter artystyczny.

Od dziś na oficjalnym koncie Sephora w serwisie Spotify możemy również znaleźć świąteczną playlistę przygotowaną przez Johna Legenda. Sephora Holiday Playlist, Curated by John Legend. - playlist by Sephora EU | Spotify

„Uwielbiam święta, radość z dawania prezentów i sprawiania, by inni czuli się wyjątkowo. Wizyta w Sephora to z kolei chwila dla siebie - okazja, by o siebie zadbać i poczuć się piękniej. Chcieliśmy, żeby każdy mógł tego doświadczyć. Ta piosenka celebruje każdą osobę, która odwiedza Sephora i pozwala jej poczuć się jak gwiazda” - powiedział John Legend.

Współczesna wizja Nicolasa Hucharda i energia tańca

Aby przełożyć muzykę na język filmu, Sephora nawiązała współpracę z Nicolasem Huchardem, jednym z najbardziej interesujących twórców współczesnego tańca. Huchard wnosi do kampanii znacznie więcej niż choreografię tj. własną, wyrazistą wizję artystyczną. Ruchem podkreśla emocje i energię wspólnego świętowania, które stanowią serce kampanii Holiday.

Na nowo interpretując język tańca współczesnego, Nicolas Huchard sprawia, że film przepełnia energia, która łączy ludzi i odzwierciedla wartości Sephora takie, jak: inkluzywność, pewność siebie i celebrację. Jego choreografia dopełnia muzykę Johna Legenda. Razem tworzą wyrazistą, nowoczesną wizję świąt, dzięki której kampania silnie oddziałuje na zmysły i emocje.

„Moje ciało jest jednocześnie moim azylem, narzędziem i największym sprzymierzeńcem. Poprzez ruch sprawiam, że staje się językiem, którym potwierdzam kim jestem, celebruję nasze różnice i tworzę przestrzenie, w których każdy może czuć się wolny, by w pełni istnieć” - powiedział Nicolas Huchard, choreograf.

Serce Opowieści Holiday - Perfumeria, Magia Podarunków i Doradcy Sephora

Kampania wykracza poza wymiar artystyczny. Narracja zbudowana jest wokół wizyty w perfumerii Sephora i magii obdarowywania. Perfumeria staje się tętniącą życiem, przepełnioną świąteczną magią scenerią, w której zakupy stają się okazją do przeżywania emocji, wspólnego świętowania i budowania bliskości.

W centrum tego świata są Doradcy Sephora - to oni nadają marce rytm. Na co dzień uosabiają DNA i wartości Sephora, a do filmu wnoszą energię, autentyczność i prawdziwe poczucie wspólnoty. Występując u boku zawodowych tancerzy, stają się bohaterami kampanii, która celebruje ludzi tworzących doświadczenia Sephora - każdego dnia.

Ich udział w choreografii wnosi do filmu jeszcze więcej autentyczności i podkreśla prostą myśl: celebracja jest dla wszystkich. Poprzez ten projekt Sephora chce przywrócić świętom ich magię, przypominając, że w obdarowywaniu najważniejsze są emocje - to one sprawiają, że staje się ono szczerym gestem dzielenia się, budowania bliskości i radości.

„Chcieliśmy, by ta kampania była czymś znacznie więcej niż tradycyjną kampanią świąteczną. Zależało nam na stworzeniu doświadczenia, które angażuje zmysły i porusza emocje. Muzyka Johna Legenda i choreografia Nicolasa Hucharda łączą się w nim, by celebrować prawdziwą magię świąt. Szczególnie dumni jesteśmy z tego, że w centrum tej historii znaleźli się nasi wspaniali Doradcy Sephora. Występują u boku tancerzy a dzięki nim film oddaje autentycznego ducha naszej społeczności” - powiedziała Elodie Barbé, Wiceprezes ds. Marketingu Sephora w Europie.

Kampania 360° - w Sephora w całej Europie

Kampania będzie realizowana w całej Europie w ramach zintegrowanych działań 360°. Przez cały okres świąteczny utwór „Here It Is” będzie rozbrzmiewał w perfumeriach Sephora, dzięki czemu muzyczna oprawa kampanii stanie się częścią doświadczenia zakupowego. Równocześnie od dziś piosenka będzie dostępna na koncie Sephora Europe w Spotify, by klienci mogli słuchać jej na co dzień a nie wyłącznie w perfumeriach.

Kampanię Holiday wesprą szeroko zakrojone działania medialne, tworząc w całej Europie doświadczenie łączące kulturę, emocje i aktywny udział odbiorców. W świątecznej kampanii pojawią się również oryginalne kanały i formaty medialne. Kluczową rolę odegrają muzyka i taniec - więcej szczegółów już wkrótce!

Od 5 października Sephora zaprasza fanów beauty do odkrywania kampanii Holiday na swoich platformach cyfrowych i w mediach społecznościowych. A już z początkiem listopada klienci Sephora w Polsce będą mogli poczuć świąteczną atmosferę w perfumeriach i online, odkrywać wyjątkową selekcję upominków i wspólnie celebrować święta.

Wyjątkowa współpraca Sephora z Universal Music France i A&R Studios

W ramach kampanii Sephora nawiązała współpracę z Universal Music France. Agencja kreatywna UMF - A&R Studios - uczestniczy w projekcie od samego początku, zapewniając Sephora dostęp do całego ekosystemu muzycznego Universal Music France (w tym do Republic Records - kultowej wytwórni Johna Legenda).

„Chcieliśmy stworzyć piosenkę, która ma szansę stać się kultowym utworem świątecznym. John Legend i producent utworu Raphael Saadiq z przyjemnością podjęli to wyzwanie. Stworzyli genialny utwór, który - jesteśmy niemal pewni - spodoba się wszystkim. Jako wytwórnia Johna Legenda będziemy z dumą promować go we wszystkich sezonach świątecznych” - powiedział Thibault Kuhlmann, Dyrektor Zarządzający A&R Studios.

A&R Studios uczestniczyło również w opracowaniu koncepcji artystycznej filmu i odpowiadało za produkcję materiałów kampanii.

„Szczególnie ekscytująca była skala tego projektu. Nasza współpraca z Sephora nie ograniczała się do wyboru Johna Legenda i stworzenia tej piosenki. Wspólnie rozwijaliśmy całą kampanię, w tym film, którego reżyserię powierzyliśmy Jennifer Massaux, a choreografię Nicolasowi Huchardowi. Chcieliśmy stworzyć spójny świat kampanii i sprawić, by stała się prawdziwym wydarzeniem popkulturo