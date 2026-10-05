Jesień w objęciach skóry: Od klasyki po nowoczesne interpretacje

Moda na jesień nieodzownie kojarzy się głównie ze swetrami, płaszczami i kurtkami. Te ubrania zdecydowanie warto mieć w swojej szafie, mogą one bowiem uratować niejedną stylizację i służyć nam będą przez wiele sezonów.

Skóra to materiał, który od lat króluje w jesiennych i zimowych kolekcjach. Jej trwałość, charakterystyczna tekstura i zdolność do zapewnienia ciepła sprawiają, że jest idealnym wyborem na chłodniejsze miesiące. Jednak to nie tylko praktyczność decyduje o jej popularności. Skóra ma w sobie coś z buntowniczego ducha, jednocześnie potrafi być synonimem luksusu i elegancji. Od klasycznych ramonesek, przez dopasowane spodnie, aż po wyrafinowane spódnice – skórzane elementy garderoby stanowią fundament jesiennej szafy, oferując nieskończone możliwości stylizacyjne.

W tym sezonie obserwujemy odejście od wyłącznie czarnych, rockowych interpretacji skóry. Projektanci śmiało eksperymentują z paletą barw, wprowadzając odcienie burgunda, głębokiej zieleni, brązu, a nawet pastele. Pojawiają się także nowe formy – skórzane koszule, sukienki, kombinezony czy marynarki, które nadają temu materiałowi zupełnie nowy, często bardziej wyrafinowany charakter. To już nie tylko dodatek, ale pełnoprawny element budujący całą stylizację, często w total lookach, gdzie skóra gra główną rolę.

Właśnie w tym kontekście na scenę wkracza COS ze swoją najnowszą kampanią "Leather & Lace". Marka, znana z minimalistycznego designu i wysokiej jakości materiałów, postanowiła zestawić ze sobą dwa skrajnie różne światy – surowość i moc skóry z subtelnością i finezją koronki. To połączenie tworzy fascynujący kontrast, który doskonale oddaje ducha współczesnej kobiety: silnej, niezależnej, ale jednocześnie wrażliwej i zmysłowej.

Kampania "Leather & Lace" prezentuje skórzane elementy w nowym świetle. Możemy spodziewać się eleganckich, dobrze skrojonych skórzanych marynarek i spodni, które zyskują lekkość i romantyczny akcent dzięki transparentnym koronkowym bluzkom, delikatnym detalom wszytym w skórę, a nawet bieliźnie wystającej spod skórzanych ubrań. To gra kontrastów – matowa, twarda powierzchnia skóry spotyka się z błyszczącą, ażurową fakturą koronki. Efekt jest wyrafinowany, nieco tajemniczy i niezwykle pociągający, oferując świeże spojrzenie na jesienne stylizacje.

Autor: COS/ Materiały prasowe

Autor: COS/ Materiały prasowe