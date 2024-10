Maski LED od FOREO podbijają wybieg MMC

Maski LED i celebryci

Show duetu MMC otworzył Michael Zieliński - jedno z najgorętszych nazwisk sezonu w świecie modelingu, a zamykała muza projektantów – Lara Gessler. W roli modeli mogliśmy zobaczyć też Joannę Horodyńską i Roberta Kupisza. Choć w takim towarzystwie trudno zabłysnąć, maskom od FAQ Swiss doskonale się to udało.

Innowacja w zasięgu dłoni

Pomysł na premierowe pokazanie masek LED podczas pokazu okazał się marketingowym strzałem w dziesiątkę. Maski od FAQ Swiss nie były jednak tylko przyciągającym uwagę dodatkiem do stylizacji. Dzięki innowacyjnej technologii, znanej z gabinetów medycyny estetycznej, urządzenia FAQ™ 202, 211 i 221, które wykorzystują 8 długości światła LED (w tym bliskie podczerwieni), działają na różne potrzeby skóry. Maski pomagają w redukcji zmarszczek, drobnych linii i ujędrnieniu skóry, produkcji kolagenu, eliminacji przebarwień, wyciszeniu niedoskonałości i wyraźnej poprawie wyglądu cery. Wyróżnia je nie tylko niezwykły design, ale przede wszystkim zaawansowana technologia, która pozwala na personalizację zabiegów.

Najmodniejsze nowości od FAQ Swiss

Nowa linia masek FAQ, która zadebiutowała na pokazie MMC, właśnie wchodzi do szerokiej dystrybucji. To kompletny system pielęgnacji anti-aging, który z łatwością dopasujemy do swoich potrzeb:

FAQ™ 202 – maska LED dedykowana skórze twarzy, wyposażona w 8 kolorów światła LED, w tym najbardziej pożądane NIR - bliskie podczerwieni

FAQ™ 211 – maska LED stworzona do zabiegów odmładzających szyi i dekoltu oraz po zmianie światła na niebieskie, działaniu przeciwko "bacne" na plecach

FAQ™ 221 – maska LED zaprojektowana specjalnie do pielęgnacji anti-aging delikatnej skóry dłoni, działająca m.in. na zmarszczki i plamy starcze

Urządzenia od FAQ Swiss są doskonałym uzupełnieniem codziennej pielęgnacji, a dzięki wykonaniu z lekkiego silikonu świetnie dopasowują się do części ciała poddanej zabiegowi. Każda maska rozprzestrzenia światło równomiernie za pomocą kilkuset zoptymalizowanych punktów, dzięki czemu fale LED penetrują tak samo każdy milimetr skóry. Maski LED od FAQ Swiss sprawdzą się nie tylko przed makijażem na backstage'u pokazu, ale przede wszystkim w domowych warunkach. Ich regularne stosowanie przez 15 minut dziennie wystarczy, aby zauważyć znaczącą różnicę w wyglądzie skóry twarzy, dekoltu, szyi i dłoni. Udowodniono klinicznie zmniejszenie widoczności zmarszczek o 32% już w 2 tygodnie oraz znaczną poprawę jędrności i elastyczności skóry. Dzięki temu, że maski są bezprzewodowe, zabieg można wykonać dosłownie wszędzie.

Choć maski FAQ™ 211 (szyja) i FAQ™ 211 (dłonie) dopiero weszły do oferty marki FAQ Swiss na rynku polskim już cieszą się olbrzymim zainteresowaniem. Będą doskonałym pomysłem na prezent na wyjątkową okazję dla siebie lub każdej fanki oraz fana zaawansowanej pielęgnacji i designu premium.

Maski LED FAQ 202 (twarz), FAQ 211 (szyja) i FAQ 221 (dłonie) dostępne są na foreo.com oraz u wybranych partnerów marki, w tym sephora.pl i douglas.pl.

