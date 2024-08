Męska moda na jesień 2024. Co będą wybierać panowie w nadchodzącym sezonie?

To najbardziej innowacyjna suszarka do włosów! Nowe technologie w służbie pięknej fryzurze

Trend, którym inspirowano się podczas tworzenia kolekcji Pako Lorente na sezon JZ 24/25, czyli wyrafinowany casual, charakteryzuje się zestawianiem elementów ubioru, które są zarówno wygodne, jak i stylowe. Klasyczne kroje ubrań zostały wzbogacone o nowoczesne detale nadające całości świeżego i unikalnego charakteru. Kolekcja charakteryzuje się wysokiej jakości materiałami i starannym wykończeniem, które podkreślają zarówno elegancję, jak i trwałość ubrań. Kolorystyka w tym sezonie jest stonowana, jednak subtelne detale dodają jej charakteru i oryginalności.

Główne grupy asortymentowe na nadchodzący sezon, takie jak garnitury, marynarki, okrycia, swetry i koszule, ukazują się w nowoczesnych interpretacjach, łącząc elegancję z funkcjonalnością. Płaszcze i kurtki, zostały zaprojektowane z myślą o ochronie przed chłodem, a duża gama modeli od dłuższych po krótsze oraz rozmaitość kolorów, pozwalają na dobór wedle indywidualnych preferencji. Garnitury nadal odgrywają kluczową rolę i w tym sezonie prezentują się w stonowanych kolorach, takich jak głębokie granaty, zielenie czy brązy, co idealnie wpisuje się w atmosferę jesiennych miesięcy. W kolekcji znajdziemy duży wybór marynarek, dzięki zastosowaniu wielu kolorów i tkanin. Materiały o interesującej fakturze, takie jak wełna czy sztruks, podkreślają jesienno-zimowy charakter kolekcji. Dwurzędowe marynarki w połączeniu z golfem są prawdziwym hitem tego sezonu. Swetry, które odgrywają kluczową rolę w warstwowym ubieraniu się wykonano z miękkich dzianin idealnych na chłodniejsze dni. Koszule w najnowszej kolekcji to dobrze znana wszystkim klasyka. Tradycyjne fasony, wysokiej jakości materiały oraz uniwersalne kolory, dają gwarancję idealnego dopasowania do każdej stylizacji.

W czasie kolekcji JZ24/25 swoją premierę mają również trzy zapachy Pako Lorente: Fiesta, Siesta i Negro Fresco.

Fiesta to mieszanka męskiej siły i zmysłowości, idealna dla współczesnych mężczyzn. Z wyrazistymi aromatami, od świeżych cytrusów po drzewne akordy, pozwala podkreślić indywidualność i pewność siebie. Siesta to harmonia natury i elegancji w zapachu. Wyjątkowa kompozycja nut ziemi, drzew i cytrusów, tworzy niezapomniane doznania zapachowe idealne dla mężczyzn ceniących autentyczność. Negro Fresco z kolei łączy siłę z delikatnością. W kompozycji zapachowej znalazły się nuty drzewne i intensywne akcenty jałowca, które są esencją męskiej elegancji i pewności siebie. Premierowe w tym sezonie zapachy stanowią idealne dopełnienie do kolekcji, którą nowoczesne interpretacje klasycznych krojów, wysoka jakość materiałów oraz dbałość o detale czynią naprawdę wyjątkową.

Pako Lorente zachęca do eksperymentowania z różnymi teksturami i warstwami, idealnie wpisując się w zmieniające się podejście do mody, gdzie komfort jest równie istotny jak styl. Każdy element kolekcji został zaprojektowany z myślą o nowoczesnym mężczyźnie, który żyje w ciągłym ruchu, eksploruje i eksperymentuje, zwracając uwagę na najwyższą jakość i najnowsze miejskie trendy, które dzięki kolekcji są teraz w zasięgu ręki.

Zdjęcia do najnowszej kampanii zostały zrealizowane w Wiedniu. Wybór stolicy Austrii jako miejsca realizacji sesji zdjęciowej nie był przypadkowy, gdyż miasto to, znane ze swojej bogatej historii i architektury, doskonale wpisuje się w filozofię kolekcji, tworząc harmonię między tradycją a nowoczesnością. Klimatyczne ulice i majestatyczne budowle Wiednia stworzyły idealne tło dla prezentacji wyrafinowanego casualu Pako Lorente.

i Autor: materiał prasowy Pako Lorente

