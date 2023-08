Mężczyźni wskazali najgorsze ubranie dla kobiet po 50-tce. Makabrycznie postarza. Bezkształtne "coś", które kojarzy się ze starszą panią. Ta rzecz jest już niemodna, wyrzuć ją z szafy

Mężczyźni wskazali najgorsze ubrania dla kobiet po 50-tce. Wyrzuć to z szafy

Wbrew temu, co się wielu osobom wydaje, ubrania mają wielką moc. Są najprostszą formą niewerbalnej komunikacji ze światem zewnętrznym. Nie bez powodu mówi się: "jak nas widzą, tak nas piszą". Wizerunek jest ważny, a wybierane przez nas ubrania to nie tylko sygnał wobec otoczenia, ale również forma wyrażenia siebie. Kobiety często podkreślają, że w ubraniach, które im się podobają czuję się pewniejsze i odważniejsze. Nie warto zatem postarzać się wyglądem. Niech stylizacja nie dodaje Ci lat do metryki. Na łamach serwisu bestlifeonline.com mężczyźni wskazali ubrania, które ich zdaniem najbardziej postarzają i nie są pożądane przez płeć przeciwną. W zestawieniu znalazła się rzecz, która często wybierana jest przez kobiety dojrzałej. Wydaje się, że jest on genialnym połączeniem elegancji oraz wygody. Tak nie jest, kobiety po 50-tce powinny pozbyć tego tego ubrania raz na zawsze.

Najgorsze ubrania dla kobiet po 50-tce. Tej stylizacji nic nie uratuje

Jednym z najbardziej postarzających ubrań według panów biorących udział w badaniu jest dzianinowy blazer, czyli połączenie marynarki ze swetrem. Tweedowy rodzaj tkaniny kojarzy się raczej z podstarzałymi profesorami i jest zaprzeczeniem klasy i stylu. Panom blazer przypomina bezkształtne coś, co w żadnym wypadku nie jest nowoczesne i szykowne.

