Mieszam to z oliwą i wcieram w skórę wokół oczu. Domowa maseczka, która rozprostuje zmarszczki. Bruzdy będą mniej widoczne. Działa od pierwszego użycia

Domowa maseczka na zmarszczki wokół oczu. Wymieszaj z oliwą i wetrzyj w skórę

Domowa maseczki mogą być świetnym uzupełnieniem profesjonalnej pielęgnacji. Wiele nowoczesnych kosmetyków bazuje na naturalnych składach. Możesz zatem sama w domu przygotować maseczkę, która wspomoże walkę z procesami starzenia się skóry. Pamiętaj jednak, że wszystkie samodzielnie kosmetyki trzeba zużywać na bieżąco i ich nie przechowywać. Naturalne maseczki nie posiadają konserwantów i mogą się szybko psuć, a to jest niebezpieczne dla skóry. Na zmarszczki wokół oczu świetnie sprawdzi się maseczka z oliwy i soku z cytryny. Do jednej łyżeczki oliwy dodaj kilka kropel soku z cytryny. Nie przesadź z ilością, cytryna może wtedy podrażnić skórę. Całość wymieszaj i wetrzyj w skórę wokół oczu. Oliwa rewelacyjnie nawilża i natłuszcza skórę. Tworzy też warstwę ochronną. Z kolei sok z cytryny bogaty jest w witaminę C. To świetny antyoksydant, która dodatkowo ma działanie rozświetlające i niwelujące przebarwienia. Taką maseczkę stosuj raz w tygodniu.

Jak pielęgnować skórę wokół oczu?

Skóra pod oczami jest bardzo cienka i wrażliwa. Powinna być regularnie nawilżania i odżywiana. W walce ze zmarszczkami w okolicy oczu pomogą Ci kremy z niewielkim stężeniem retinolu oraz peptydy. Kosmetyki do stosowania wokół oczu wklepuj opuszkami palców. Unikaj pociągnięć, które będą rozciągać Twoją skórą. W pielęgnacji przeciwstarzeniowej okolicy oczu świetnie sprawdzi się również masaż kobido. Zmniejsza on napięcia w obrębie mięśnia okrężnego oka i niweluje zmarszczki.