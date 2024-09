Mieszam z 1/2 szklanki mleka i nakładam na włosy. Rosną jak szalone i są gęste jak nigdy wcześniej. Maska na wypadające włosów

Kobiety ruszyły do Rossmanna. Kultowy krem prasujący zmarszczki w promocji za 6 zł. "Bardzo dobry krem, świetnie się wchłania. Idealny dla 50+"

Problem wypadających włosów dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn w różnym wieku. Często dotyka osoby młode, a przyczyn wypadania włosów są dziesiątki. Może to wynikać z nieprawidłowej pielęgnacji i wówczas pokonanie problemu jest proste - wystarczy zmienić nawyki, a włosy przestaną wypadać. Kiedy zauważyłam, że pasma na mojej głowie wyraźnie się przerzedziły, przygotowałam domową maskę na wypadające włosy i efekt naprawdę mnie zaskoczył. Po kilku tygodniach moje włosy zaczęły rosnąć jak szalone, a obecnie są gęste jak nigdy dotąd. Jak przygotowuję maskę na wypadające włosy? Około 2 łyżki drożdży zalewam ciepłym mlekiem do połowy szklanki. Pozostawiam na 30 minut w ciepłym miejscu. Następnie do mieszanki drożdżowej dodaję 2 łyżki płynnego miodu i pół szklanki jogurtu o temperaturze pokojowej. Dokładnie mieszam i nakładam na włosy na 60 minut. Po tym czasie zmywam maskę z włosów i myję głowę szamponem.

Przyczyny wypadania włosów

W niektórych przypadkach wystarczy zastosować kosmetyki, zmienić dietę, a w innych konieczne jest specjalistyczne leczenie. Można wyróżnić następujące przyczyny wypadających włosów:

Zaburzenia hormonalne, Chora tarczyca, Nieprawidłowa pielęgnacja, źle dobrane kosmetyki, Zła dieta uboga w witaminy, Anemia, Stres i przemęczenie, Skutek niektórych chorób, które są sporym stresem dla układu odpornościowego, np. COVID, Choroby skóry głowy, takie jak: grzybica, łuszczyca, łojotokowe zapalenie skóry, czy liszaj płaski, Niektóre leki, Cukrzyca.

