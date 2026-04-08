Minimalizm w makijażu na wyciągnięcie ręki: Merit debiutuje w polskiej Sephorze!

Merit to więcej niż tylko kolejna marka kosmetyczna – to filozofia. Jej twórcy postawili sobie za cel uproszczenie codziennej rutyny beauty, udowadniając, że mniej znaczy więcej. W świecie, gdzie półki uginają się pod ciężarem setek produktów, Merit oferuje przemyślaną kolekcję niezbędników, które pozwalają osiągnąć efekt "no-makeup makeup" w zaledwie kilka minut.

Kluczem do sukcesu Merit jest połączenie minimalistycznej estetyki z maksymalną skutecznością. Każdy produkt został zaprojektowany tak, aby był intuicyjny w użyciu i dawał widoczne rezultaty, jednocześnie dbając o skórę. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących sobie czas i naturalny wygląd, które chcą podkreślić swoje atuty, a nie maskować je grubą warstwą makijażu.

Merit to także marka, która stawia na transparentność i odpowiedzialność. Jej produkty powstają z troską o składniki, wybierane pod kątem bezpieczeństwa i delikatności dla skóry. Formuły są wolne od wielu kontrowersyjnych substancji, często nazywanych "clean beauty", co sprawia, że są odpowiednie nawet dla wrażliwej cery. To świadomy wybór dla tych, którzy chcą wiedzieć, co nakładają na swoją skórę.

Odkryj nową erę makijażu w Sephorze

Wprowadzenie Merit do oferty polskiej Sephory to doskonała wiadomość dla wszystkich miłośniczek makijażu, które szukają świeżego podejścia do urody. Marka idealnie wpisuje się w rosnący trend powrotu do naturalności i autentyczności. Już teraz możesz odkryć jej flagowe produkty i przekonać się, jak łatwo można stworzyć promienny, świeży look, który podkreśli Twoje piękno bez zbędnego obciążenia. Pozwól sobie na prostotę i elegancję z Merit – nowym ulubieńcem w Twojej kosmetyczce!

- W ślad za sukcesem marki w innych regionach z ogromną radością wprowadzamy MERIT do Europy – na wyłączność w Sephora. W Sephora nieustannie poszukujemy innowacyjnych i inspirujących marek dla naszych klientów. Jesteśmy przekonani, że z przyjemnością odkryją minimalistyczny, świat ekskluzywnych kosmetyków MERIT i chętnie sięgną po proste, skuteczne formuły marki, które z łatwością wpiszą się w ich codzienny rytuał pielęgnacji.” Juliette Caloin – Wiceprezes ds. Merchandisingu Sephora w Europie.

MERIT BEAUTY Flush Balm - Kremowy róż

Kremowy róż, który stapia się ze skórą, nadając jej naturalnie promienny odcień utrzymujący się przez cały dzień. Dzięki lekkiej i modulowanej konsystencji zapewnia długotrwały blask bez efektu maski lub uczucia ciężkości.

MERIT BEAUTY Bronze Balm - Rozświetlający bronzer

Wyjątkowo łatwy w użyciu bronzer. Lekka i elastyczna formuła, która zapewnia odpowiednią ilość koloru, pozostawiając efekt naturalnej opalenizny.Lekka, kremowa formuła o modulowanym kryciu, którą nałożysz bez ryzyka powstania plam. Cera jest naturalnie ocieplona i subtelnie podkreślona, bez pomarańczowego odcienia czy smug.

MERIT BEAUTY Day Glow - Rozświetlacz w balsamie

Lekki, nawilżający rozświetlacz, który subtelnie rozświetla skórę, zapewniając jej świeży, promienny blask, bez żadnych drobinek. Formuła wzbogacona skwalanem pomaga utrzymać nawilżenie i odżywić skórę, wydobywając jej naturalny blask. Bogata w witaminy baza o właściwościach nawilżających pomaga chronić barierę ochronną skóry, zapewniając cerze promienny i świetlisty wygląd

i Autor: Merit/ Materiały prasowe

MERIT BEAUTY Solo Shadow Matte - Matowy cień do powiek

Solo Shadow Mat pozostawia warstwę koloru o subtelnie matowym wykończeniu. Kremowa formuła ułatwia dobieranie intensywności i zmienia się w puder po aplikacji. Łatwo się nakłada i rozprowadza, pozostawiając miękkie, matowe wykończenie i nie osadzając się w załamaniach powiek. Testowany przez okulistów. Odpowiedni dla osób o wrażliwych oczach i noszących szkła kontaktowe.

MERIT BEAUTY Retrospect - Ekstrakt perfum

Bogaty, pełen niuansów i wysoce skoncentrowany ekstrakt perfum, który wtapia się w skórę, pozostawiając ciepły i otulający aromat utrzymujący się ponad 12 godzin*. Natychmiast rozpoznawalny, a zarazem nieuchwytny – ten zrównoważony zapach rozwija się z upływem godzin. Otwiera się delikatnymi i świetlistymi nutami bergamotki i gruszki, po czym ukazuje kwiatowe serce z jaśminu, róży i fiołka. Całość bazuje na wanilii, piżmie i mchu. Zainspirowany nowoczesną biżuterią szklany flakon zaprojektowano tak, aby idealnie leżał w dłoni, stanowiąc subtelny hołd dla perfum jako ponadczasowego dodatku.