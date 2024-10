Miód na włosy

Przerażająco dobra oferta w Pizza Hut! Premierowa The Black Pizza już dostępna

Miód w recepturach kosmetycznych to same korzyści dla urody, ponieważ jest bogatym źródłem witamin, minerałów oraz silnych przeciwutleniaczy. Doskonale sprawdza się jako składnik produktów do włosów, którym zapewnia głębokie nawilżenie i regenerację. Barwa, wykorzystując współczesną wiedzę, stworzyła linię, która pielęgnuje, chroni włosy przed uszkodzeniami, wspiera ich wzrost i elastyczność oraz zapobiega łamaniu i rozdwajaniu końcówek. Znajdziemy w nich ekstrakt z miodu, który wygładza włosy i sprawia, że stają się piękną, jedwabistą taflą, mniej się puszą i stają się miękkie. Warto też wspomnieć, że miód ma także pozytywny wpływ na skórę głowy – usuwa nadmiar sebum zapewniając uczucie świeżości, działa na nią łagodząco i przeciwzapalnie oraz ma właściwości antybakteryjne zapobiegające infekcjom i łupieżowi.

BARWA NATURALNA MIODOWA TO:

Głębokie nawilżenie: Miód ma higroskopijne właściwości, które pomagają wiązać wilgoć

we włosach, zapewniając długotrwałe nawilżenie.

Regeneracja włosów: Zawarte w miodzie składniki odżywcze wspomagają odbudowę uszkodzonych włókien włosowych, przywracając im zdrowy wygląd.

Wzmocnienie struktury włosa: Dzięki witaminom i minerałom, miód wzmacnia strukturę włosów, czyniąc je bardziej odpornymi na uszkodzenia mechaniczne.

Naturalny blask: Regularne stosowanie produktów z miodem przyczynia się do nadania włosom naturalnego blasku i miękkości.

Łagodzenie podrażnień skóry głowy: Miód ma właściwości łagodzące i przeciwzapalne, które mogą pomóc w redukcji podrażnień i swędzenia skóry głowy.

Wzrost włosów: Miód wspiera zdrowy wzrost włosów, dostarczając im niezbędnych składników odżywczych i poprawiając krążenie krwi w skórze głowy.

Zapobieganie łamliwości: Dzięki nawilżeniu i odżywieniu, włosy stają się bardziej elastyczne i mniej podatne na łamanie.

Ochrona przed rozdwajaniem końcówek: Składniki odżywcze miodu pomagają zapobiegać rozdwajaniu się końcówek, utrzymując włosy zdrowe i mocne.

Detoksykacja włosów: Miód pomaga usunąć zanieczyszczenia i nadmiar sebum z włosów, pozostawiając je czyste i świeże.

Antybakteryjne właściwości: Miód ma naturalne właściwości antybakteryjne, które pomagają utrzymać skórę głowy w zdrowym stanie, zapobiegając infekcjom i łupieżowi.

BARWA NATURALNA SZAMPON MIODOWY

do włosów suchych i zniszczonych

Szampon Miodowy powstał specjalnie z myślą o kobietach, które pragną wygładzić swoje włosy i zapewnić im kompleksową pielęgnację. Jest przeznaczony do włosów suchych i zniszczonych. Dogłębnie myje, regeneruje i wygładza włosy, zapewniając kompleksową pielęgnację pasmom i skórze głowy. Zawarty w szamponie ekstrakt z miodu wygładza włosy, zamieniając je w jedwabistą, gładką taflę dzięki swoim właściwościom nawilżającym i odżywczym, które redukują puszenie i nadają włosom niesamowitą miękkość. Składniki odżywcze miodu pomagają zapobiegać rozdwajaniu się końcówek, utrzymując włosy zdrowe i mocne. Dodatkowo miód wspiera wzrost włosów, dostarczając im niezbędnych składników aktywnych i poprawiając krążenie krwi w skórze głowy. Dzięki swoim właściwościom antybakteryjnym pomaga utrzymać skórę głowy w zdrowym stanie, łagodząc podrażnienia i zapobiegając łupieżowi.

BARWA NATURALNA ODŻYWKA MIODOWA

do włosów suchych i zniszczonych

Odżywka wzbogacona o ekstrakt z miodu, mleczko pszczele, propolis, masło shea oraz oliwę z oliwek, łączy bogactwo naturalnych składników z intensywnym działaniem wygładzającym i nawilżającym. Jest przeznaczona do włosów zniszczonych i łamliwych. Dogłębnie odżywia i wygładza włosy, zapewniając kompleksową pielęgnację pasmom i skórze głowy. Zawarty w formule ekstrakt z miodu działa nawilżająco, wygładzająco i regenerująco. Naturalne witaminy i minerały wzmacniają włosy i przywracają im zdrowy wygląd. Mleczko pszczele odżywia włosy, zapobiega ich łamaniu się oraz wspomaga regenerację. Propolis wzmacnia strukturę włosów. Masło shea i oliwa z oliwek intensywnie nawilżają, odżywiają włosy, chroniąc je przed suchością i szorstkością. Zabezpieczają kosmyki przed rozdwajaniem się oraz nadają im jedwabistą gładkość i miękkość.

