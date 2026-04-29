MMC STUDIO i TOUS kontynuują współpracę podczas najnowszej kolekcji SS26

Twarzą sesji została Inez Lis (TOUS SQUAD) - członkini grupy DRE$$CODE, skupiającej twórców gen Z. Jej świeżość, naturalność i nowoczesny styl doskonale wpisują się w estetykę kolekcji MMC STUDIO oraz wartości marki TOUS, która od lat celebruje autentyczność i indywidualną ekspresję.

Kocham modę i kocham biżuterię, dlatego właśnie z ogromną przyjemnością wzięłam udział w sesji lookbookowej MMC x Tous. Jako osoba, która nie potrafi sobie odpuścićbiżuterii na co dzień, czułam się na sesji jak ryba w wodzie - to zaszczyt uczestniczyć w kolaboracji tak wielkich marek, które sama uwielbiam i użytkuję na codzień! - wspomina Inez Lis.

TOUS to rodzinna, hiszpańska firma jubilerska z ponad 100-letnim kreatywnym dziedzictwem. Marka działa w ponad 40 krajach, posiadając ponad 600 sklepów nacałym świecie. TOUS od lat buduje swoją pozycję jako marka zachęcająca do wyrażania siebie poprzez kreatywność i indywidualny styl.

Moda i biżuteria od zawsze wzajemnie się inspirują, dlatego naturalne jest dla nas łączenie świata designu z modowym kontekstem. Współpraca z MMC STUDIO pozwala pokazać projekty TOUS w nowoczesnym, świeżym ujęciu oddającym kreatywny i wyrazisty charakter obu marek - mówi Magdalena Siegal, Marketing and Communication Manager TOUS

W najnowszej sesji lookbookowej kolekcji MMC STUDIO SS26 biżuteria TOUS stanowi integralny element stylizacji, podkreślając charakter projektów i nadając im dodatkowego wyrazu. W stylizacjach pojawiają się zarówno bestsellery marki z charakterystycznymi kamieniami, jak i bardziej wyraziste formy biżuterii, które dopełniają stylizacje i wzmacniają ich współczesny charakter.

Estetyka TOUS świetnie wpisuje się w nasz sposób myślenia o formie. Biżuteria podkreśla konstrukcję projektów i wzmacnia ich współczesny charakter - mówi Rafał Michalak, współzałożyciel i dyrektor kreatywny MMC STUDIO.

Kolekcja SS26 przynosi wyraźne odświeżenie w zakresie materiałów i kolorystyki. Projektanci sięgają po ultralekkie, płynnie układające się tkaniny zestawione z naturalną skórą w nowej, świetlistej gamie barw. Dominujące odcienie błękitu i turkusu nadają projektom lekkość i świeżość, tworząc spójną wizualną narrację sezonu. Sylwetki łączą swobodę współczesnego casualu z wyrafinowaną elegancją, a lookbook prezentuje kolekcję w oczekiwaniu na jej pełną odsłonę podczas pokazu zaplanowanego na maj.

Współpraca z marką TOUS idealnie dopełnia naszą kolekcję SS26. W tym sezonie w naszych projektach pojawiają się również biżuteryjne detale, takie jak spinki wmankietach czy ozdobne piny, dlatego obecność biżuterii w stylizacjach stała się naturalnym rozwinięciem estetyki kolekcji - dodaje Ilona Majer, współzałożycielka i projektantka MMC STUDIO.

Obecność biżuterii TOUS w lookbooku MMC STUDIO to kolejny etap współpracy obu marek, która łączy modę i jubilerstwo w spójną, współczesną wizję designu.

i Autor: MMC STUDIO i TOUS/ Materiały prasowe