Moc mocznika w pielęgnacji stóp

M ocznik, w formułach produktów występujący pod nazwą „urea”, to składnik naturalnie produkowany przez ludzkie ciało. Powstaje w procesie rozpadu białek, głównie w wątrobie. Odgrywa on kluczową rolę w NMF (z ang. Natural Moisturizing Factor), czyli Naturalnym Czynniku Nawilżającym. NMF jest mieszaniną rozpuszczalnych w wodzie związków znajdujących w warstwie rogowej skóry, odpowiedzialnych za utrzymanie w niej właściwego poziomu nawilżenia. Ilość mocznika w NMF wynosi ok. 7proc., tymczasem w kosmetykach może osiągnąć stężenie nawet na poziomie 50 proc. Jak to się przekłada na efekt pielęgnacyjny? Mocznik w stężeniu 2 proc. przede wszystkim przyspiesza gojenie ran i pobudza procesy odnowy naskórka. Stężenie od 3 do 10 proc. sprawia, że kosmetyk ma silne właściwości nawilżające, ponieważ mocznik w tym wypadku działa jak typowy humektant, czyli zatrzymuje i wiąże wilgoć w skórze. Mocznik w stężeniu 10-15 proc. zaczyna rozpuszczać i delikatnie złuszczać naskórek. Dzięki temu zmiękcza skórę, przyspiesza jej regenerację, a także ułatwia przenikanie w głąb skóry innych substancji odżywczych. Stężenie od 15 do 40 proc. skutecznie rozrywa wiązania wodorowe, co prowadzi do efektywnego złuszczania, a 40-50 proc. i więcej wykorzystuje się w procesie leczenia atopowego zapalenia skóry AZS, łuszczycy i egzemy. The Rich Foot Cream, czyli bestseller od Herbus Cosmetics, to 20 proc. stężenie mocznika. Jak zatem działa?

The Rich Foot Cream z mocznikiem w stężeniu 20 proc., babką lancetowatą i unikalną kompozycją odżywczych emolientów sprawia, że nawet ekstremalnie sucha, szorstka i skłonna do pękania skóra doświadcza niebywałej poprawy stanu i uczucia natychmiastowego wygładzenia. Krem przeciwdziała procesowi nadmiernego rogowacenia i pękania pięt, dzięki czemu przy jego regularnym stosowaniu nie ma potrzeby używania tarki do stóp. Ponadto zmniejsza problem wysokiej potliwości, niwelując przykre zapachy i stanowi doskonałe wsparcie w profilaktyce przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybicznej. W jego składzie znajdziemy także szałwię, masło shea, frakcję z olejku herbacianego, lanolinę oraz ferment drożdżowy. Co ważne, The Rich Foot Cream łatwo się rozprowadza i szybko wchłania, tworząc ochronny, nietłusty film. Jest idealny dla każdego rodzaju skóry, nawet tej wrażliwej i bezpieczny dla kobiet w ciąży, matek karmiących i diabetyków. To intensywna wszechregeneracja skóry zawarta w codziennej pielęgnacji.

i Autor: Materiały prasowe Herbus