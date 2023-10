Moda na jesień. Wygodne i eleganckie propozycje dla każdego

To ulubione perfumy Beaty Tyszkiewicz. Flakon kosztuje ponad 700 zł, a my mamy tani zamiennik. Pachnie równie pięknie i luksusowo, a kosztuje mniej niż 100 zł

Co nosić jesienią? Marka Wittchen w tym sezonie stawia na klasykę z modowymi elementami. Szukasz niebanalnych wzorów torebek czy butów, w jesiennej kolekcjiznajdziesz świetne modele, przełamujące jesienne stylizacje. Kowbojki, sztyblety, świetne skórzane płaszcze czy długie kamizelki to hity tej jesieni. Jak co roku w kolekcji marki można znaleźć różnorodne torebki– od klasycznych czarnych po bordowe czy jasno beżowe. Nadruki, zwierzęce, oryginalne printy oraz ciekawe faktury charakteryzują dodatki na jesień.

Zobacz także: Jak się pozbyć przebarwień skórnych?

i Autor: Materiały prasowe Witchen

i Autor: Materiały prasowe Witchen

i Autor: Materiały prasowe Witchen

i Autor: Materiały prasowe Witchen

i Autor: Materiały prasowe Witchen