Moda na karnawał 2023! Bez tego nie ma żadnej stylizacji. Jak się ubierać?

Gdy stawiasz na elegancję

Satynowy total look w kolorze czerni to klasyka w eleganckim wydaniu. Kopertowy dekolt bluzki podkreśli górne partie ciała, a spodnie z szerokimi nogawkami zapewnią swobodę podczas tańca. To propozycja, która sprawdzi się idealnie do klubu, jak również imprezę na sali.

i Autor: Materiały prasowe Gatta

Dla fanek spódnicy również znajdzie się propozycja. Ta w wersji midi od Gatta trafi w gusta Pań kochających modowe klasyki. Dobierz do niej satynową czarną bluzkę, której fason podkreśli Twoją talię. Jeśli jednak wolisz postawić na kolor, ten sam model w odcieniu szmaragdowej zieleni sprawdzi się perfekcyjnie! Co powiesz na rajstopy z połyskującymi drobinkami? Karnawał to idealny czas na odrobine szaleństwa, również w stylizacyjnych wyborach.

i Autor: Materiały prasowe Gatta

Gdy stawiasz na wygodę

Dzianinowa propozycja od Gatta jest idealna na domówki i spotkania z najbliższymi. Zmysłowe rozcięcie na spódnicy wyeksponuje nogę a jej ponadczasowy fason idealnie podkreśli figurę.

Dopasowana sukienka w prążek i wzorzyste rajstopy? Jesteśmy na tak! To kolejna propozycja, która otuli Twoje ciało zapewniając wyjątkowy komfort, przy jednoczesnym podkreśleniu atutów figury.

i Autor: Materiały prasowe Gatta