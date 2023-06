Moda na lato 2023. Fasony i tkaniny idealne na upały. To będzie trendy

Laboratorium L'Oréal Paris w centrum Warszawy. Event “To nie magia. To nauka”

STRÓJ (SIĘ)!

Letnia kolekcja kostiumów kąpielowych marki Triumph SS 2023 Kostiumy kąpielowe to podstawowy element letniej garderoby. Niezbędne na plaży czy na basenie. Jednoczęściowe z linii Flex Smart Summer marki Triumph wspaniale modelują sylwetkę, ale też w zależności od fasonu i kolorów mogą budować retro look lub nadać naszej stylizacji sportowego charakteru. Po plażowaniu z powodzeniem zastąpią top, t-shirt lub body. W ten sposób nosi je m.in. Gigi Hadid. Nieograniczone możliwości zabawy modą, dają stroje dwuczęściowe. Staniki w motywy kwiatowe, etno, zwierzęce printy, pasy i paski to ulubiony wybór fashionistek w tym sezonie. Latem możesz nosić je też razem z oversizową koszulą lub zakładać pod marynarkę.

WIĘCEJ LUZU

Oversizowe koszule i spodnie pozwolą ci się wyluzować – nie tylko wizualnie. Zapewnią swobodę ruchu i będą jak powiew świeżego powietrza w upalny dzień. Najlepiej sprawdzą się te wykonane z jedwabiu, lnu czy wiskozy, które pozwolą skórze oddychać. Gdy chcemy dodać im elegancji, zakładamy do nich szpilki, w wersji po godzinach – sprawdzą się klapki, chodaki, espadryle czy sneakersy. Najmodniejszy look stworzysz, gdy spodnie i koszula będą z tym samym motywem. Idealne duety znajdziesz na platformie Breuninger.com!

GRUBYMI NIĆMI SZYTE

Szydełkowe topy, sznurkowe torby i koszyki, plecione buty w tym sezonie zdetronizowały koronki. Prześwitujące sukienki i topy doskonale wpisują się w styl boho, który idealnie sprawdzi się podczas urlopu. W wersji bardziej eleganckiej szukaj modeli z połyskującą nitką. Najmodniejsze kolory? Biel, beż, ecru, camel, brąz, zieleń – doskonale będą podkreślały letnią opaleniznę. Torby ze sznurka czy skórzanych rzemyków zabieramy na plażę i do miasta. Zmieszczą dużo wspomnień i upominków.

SUKIENKI (NA) LATA

Lato to czas większego romantyzmu w modzie. Kwiaty na sukienkach powracają w każdym sezonie. W tym roku warto postawić na te o długości midi, z bufiastymi rękawami lub koszulowe w etniczne wzory. Kolorowe nadruki są jak zastrzyk energii. Dlatego nasyć się nimi i noś je każdego dnia i na każdą okazję.

