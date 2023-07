Moda na upały. Przewiewne materiały, w których się zakochasz

Co spakować do walizki na wakacyjną podróż. Te rzeczy nie zajmują dużo miejsca, a zadbają o Twoje piękno

Jak ubierać się latem?

Lato to czas kolorów i zwiewnych tkanin. To także czas upałów, podczas których ubrania mają ogromne znaczenie. Wiele kobiet dojrzałych unika odsłania ciała i uważa, że w pewnym wieku nie powinni się za dużo pokazywać. Elegancka moda nie epatuje golizną, ale też nie ogranicza Cię jedynie do mocna zabudowanych kompletów. W czasie upałów sprawdzą się zarówno materiały naturalne jak i wybrane sztuczne tkaniny. To między innymi: len, bawełna, wiskoza, jedwab oraz lyocell. Ubrania nie muszą być w 100 proc. wykonane z jednej tkaniny, dobrze sprawdzą się również mieszanki. Te materiały pozwalają skórze oddychać i są przyjemne dla ciała. Lyocell to włókno celulozowe o podobnych cechach co wiskoza. Rewelacyjnie wchłania wilgoć oraz reguluje temperaturę ciała. Wiskoza jest przewiewna i lekka. Chroni skórę przed przegrzaniem i nie uczula. Ubrania z lnem przepuszczają powietrze, a po maglowaniu mogą chronić nawet przed promieniowaniem UV.

i Autor: Materiały prasowe Levis

