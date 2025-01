i Autor: materiały prasowe Bimba Y Lola

Strefa mody

Moda na wiosnę 2025. Zakochasz się z tych propozycjach

Wracając do sedna mody. W tym sezonie BIMBA Y LOLA wyrusza w podróż aby odnaleźć na nowo swoją tożsamość. Podróż licząca tysiące mil, aby objąć rzemiosło z odległych miejsc i twórcza awangarda, która się w nich przenika. Sceny tak żywe jak Nowy Jork. Oto kolekcja Roots: to wyprawa ku wielokulturowej wyobraźni naznaczona kolorem, nadrukami i absolutną miłością do sztuki.