Dodaj swojej skórzy rumieńców. Nowość od marki Bobbi Brown: wielozadaniowy sztyft Skin Enhancer Multi-Stick

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-05-22 18:42

Oto NOWY wielozadaniowy sztyft Skin Enhancer Multi-Stick— produkt zarówno do makijażu twarzy, policzków i ust, który zapewnia skórze świeży, lśniący kolor i 24-godzinne nawilżenie. Dostępny w uniwersalnych odcieniach różu, bronzera i rozświetlacza, daje efekt od transparentnego do stopniowo budowanego koloru z naturalnym blaskiem, który utrzymuje się przez cały dzień.

Nowy wielozadaniowy sztyft Skin Enhancer Multi-Stick 165 PLN

UJĘDRNIENIE I NAWILŻENIE: SKŁADNIKI PIELĘGNUJĄCE SKÓRĘ

Skóra zyskuje jędrniejszy wygląd dzięki PlumpGlow Complex, który zawiera roślinne składniki takie jak oleje: jojoba, z nasion słonecznika i z krokosza barwierskiego.

WIELOZADANIOWY SZTYFT

Kremowa formuła w sztyfcie łatwo się aplikuje i blenduje na skórze, a przy tym nie rozmazuje makijażu.

POŁACZENIE MIX-AND-MATCH

Łącz i warstwowo aplikuj róż, bronzer i rozświetlacz, aby podkreślić naturalne piękno.

Aplikuj bezpośrednio na twarz, policzki lub usta. Blenduj palcami lub pędzlem. Nakładaj na czystą skórę lub jako kolejny krok w ramach makijażu — kremowa formuła dobrze współgra z podkładem. Łącz różne odcienie, aby stworzyć świeży, rozświetlony look lub osiągnąć efekt.

Dlaczego uwielbiamy ten produkt?

  • Pięknie podkreślający skórę kolor oraz subtelny blask
  • Kremowa (ale nie tłusta) formuła sprawia, że skóra zyskuje ujędrniony wygląd
  • 24-godzinne nawilżenie skóry i wsparcie jej bariery hydrolipidowej
Bobbi Brown

Autor: Bobbi Brown/ Materiały prasowe
Bobbi Brown

Autor: Bobbi Brown/ Materiały prasowe
