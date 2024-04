i Autor: Materiały prasowe UNIQLO

Strefa mody

Moda nie zna granic. Uniqlo x Ines de la Fressange. Podsumowanie 10 lat współpracy

Ubrania i dodatki to jeden z najprostszych sposobów na wyrażenie siebie, dzięki nim możemy podkreślić swój charakter oraz osobowość. Kiedy za oknami dni stają się coraz dłuższe, a pogoda przyjemniejsza w naszych garderobach rządzą lżejsze tkaniny, kolory oraz pozwalamy sobie na odrobinę szaleństwa. Początek sezonu to idealny czas, by uzupełnić braki w swojej szafie i zapolować na modne perełki na nadchodzące miesiące. Japońska marka UNIQLO celebruje niewymuszony paryski styl we współpracy z Ines de la Fressange.