Modna bizuteria na wiosnę! Te propozycje nigdy się nie znudzą

Gwiazdą sezonu zostaje kolekcja HOLD – w nowej odsłonie, otwierającej drzwi do nieograniczonych możliwości. Zgodnie z jej ideą, HOLD to biżuteria, która nigdy się nie nudzi – można ją dowolnie przekształcać i dopasowywać do gustu, stylu i okazji. Kreatywność nie ma granic – tworzymy własne, niepowtarzalne kompozycje. TOUS odważnie łączy srebro ze złotem, kamienie z łańcuchami, nadając biżuterii nowoczesny charakter.

Wiosenna kolekcja tętni energią, a jej kampania oddaje ducha pokolenia Z. Zdjęcia podkreślają innowacyjny design biżuterii, a odważne stylizacje pozwalają wybrzmieć zarówno większym, jak i mniejszym elementom. TOUS nie zna ograniczeń – modelka swobodnie łączy złoto ze srebrem, kamienie z łańcuchami, tworząc kompozycje idealne dla maksymalistek, korzystając z elementów, które mogą być noszone osobno.

i Autor: materiały prasowe TOUS

Kolekcja HOLD powstała z myślą o personalizacji, łączeniu i nieograniczonych możliwościach. W tej grze nie ma zasad – łączyć można na wszystkie sposoby, a jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia. Podstawowe naszyjniki, bransoletki i kolczyki HOLD łączą się z innymi liniami, pozwalając klientom wciąż poszerzać swoją kolekcję TOUS i na nowo wyrażać siebie poprzez biżuterię, którą już posiadają. Bransoletki i naszyjniki można łączyć z personalizowanymi charmsami, tworząc niepowtarzalne, przykuwające wzrok elementy garderoby. HOLD pozwala na tworzenie oryginalnych, wyjątkowych kompozycji biżuteryjnych, które wyróżnią cię w tłumie.

i Autor: materiały prasowe TOUS

Uzupełnieniem serii HOLD może być również nowa kolekcja PLUMP. Okrągłe, minimalistyczne i nowoczesne formy PLUMP świetnie sprawdzają się samodzielnie w bardziej minimalistycznych stylizacjach, ale również w połączeniu z HOLD, tworząc odważniejsze, oryginalne kompozycje.

Personalizować mogą również mężczyźni. TOUS wierzy, że biżuteria nie ma granic, dlatego na wiosnę wprowadza serię TOUS MAN. Męska biżuteria nie musi być nudna – pomimo srebrnych, klasycznych form, TOUS oferuje możliwość personalizacji. Specjalne zapięcia pozwalają przekształcić naszyjnik w bransoletkę. Spinki do krawatów mogą stać się zawieszkami, a sygnety zaprojektowane zostały w taki sposób, by można było umieścić na nich personalizowany grawerunek.

Ważnym elementem wiosennych nowości są torebki. Także tutaj nie zabrakło możliwości wyrażania własnego stylu. It bag marki TOUS – model AUDREE na wiosnę prezentuje się w nowej, nieoczywistej odsłonie i w żywych kolorach. Torebkę można stylizować według własnych upodobań, wymieniając paski oraz dodając charmsy, nadając jej tym samym unikalny charakter.

i Autor: materiały prasowe TOUS

Wiosenne kolory zagościły również w modelu POPPY, który dzięki prostemu, nowoczesnemu designowi oraz dodatkowemu charmsowi w kształcie kultowego misia przyciąga wzrok już z daleka.