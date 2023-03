Modowa kampania legendarnej marki zabierze Cię w piękną podróż wewnątrz historii

Aby upamiętnić niezliczone przygody przeżyte w jeansach 501®, począwszy od tych codziennych po doniosłe, marka Levi's® prezentuje trwającą przez cały rok kampanię The Greatest Story Ever Worn. Jako część kampanii, Levi's® wypuszcza trzy krótkie filmy w reżyserii Martina de Thurah i Meliny Matsoukas. To oryginalne historie z całego świata które świętują 150 lat jeansów 501®. Kampania The Greatest Story Ever Worn celebruje niesamowite dziedzictwo jeansów 501® i ich rolę w niezliczonych historycznych, kulturowych i osobistych momentach, aby zainspirować nowe pokolenie do napisania kolejnego rozdziału.

"Niewiele produktów, a tym bardziej elementów garderoby, było obecnych z taką konsekwencją w tak wielu ludzkich doświadczeniach przez tak długi czas jak 501®. Biorące swój początek jako proste spodnie robocze, jeansy Levi's® 501® stały się czystym płótnem, które przekracza granice kultury i klasy, dzięki któremu można swobodnie wyrażać siebie. To niesamowity moment i kamień milowy dla marki Levi's®, a poprzez kampanię The Greatest Story Ever Worn chcemy uczcić dziedzictwo modelu 501®, jego niezrównany zasięg i globalne znaczenie, a także zainspirować młode pokolenia do napisania wspólnej historii,” mówi Chris Jackman, VP of Brand Marketing w Levi's.

Pierwszy film kampanii The Greatest Story Ever Worn, oparty na historii pt. „Precious Cargo” opowiada o tym jak jeansy 501® trafiły do Kingston na Jamajce w latach 70-ch i jak jej mieszkańcy zmienili je i uczynili niepowtarzalnymi na swój własny sposób. Wyreżyserowany przez Melinę Matsoukas i nakręcony przez nominowanego do Oscara operatora Bradforda Younga film pokazuje wyspę, której odrębny styl, rytm i dusza odbiły się szerokim echem na całym świecie.

„Wczesne spoty reklamowe Levi's były jednymi z tych, które zainspirowały mnie do zajęcia się filmem komercyjnym. To dla mnie zaszczyt, że mogę być teraz częścią ich filmowego dziedzictwa. Zawsze skłaniam się ku markom i twórcom, którzy opierają się na autentycznych historiach, a dzięki tej pracy mogliśmy oddać hołd małemu, ale potężnemu wątkowi z obszernej historii Levi's. Wszyscy zaangażowani w projekt byli skłonni do odrzucenia komercyjnego spojrzenia i wierzę, że odwaga ta pozwoliła nam stworzyć piękny film," - mówi Melina Matsoukas.

Drugi film „Fair Exchange” opowiada historię ważnej dla rodziny krowy i syna, który ku przerażeniu swoich bliskich zamienił zwierzę na parę jeansów 501®. W filmie wyreżyserowanym przez Martina de Thurah i nakręconym przez uznanego operatora Kaspera Tuxena, mroźna gruzińska aura jest tłem dla obrazu, w którym jeansy 501® są symbolem czegoś większego - marzenia. W filmie usłyszymy fragment polskiego utworu z lat 80’ „Mam dość”, punkrockowego zespołu Kryzys.

Trzeci film „Legends Never Die” opowiada natomiast prawdziwą historię pewnego miłośnika marki Levi's®, który zażyczył sobie, aby pochowano go w jego ulubionych jeansach 501®. Poprosił on również wszystkich uczestników pogrzebu, aby na tę okazję założyli swoje 501®. Film, wyreżyserowany przez Martina de Thurah, to piękna refleksja nad pewnym rodzajem zbiorowej miłości, która zainspirowała grupę ludzi do ubrania się w jeansy Levi’s® dla ukochanego członka rodziny i przyjaciela. Jest to celebracja człowieczeństwa i nierozerwalnego związku między człowiekiem, który naprawdę przeżył życie w swoich ulubionych jeansach Levi's® 501®.

„Zaintrygowało mnie wyzwanie stworzenia krótkich historii w mini formacie, które razem opowiedzą większą historię. Levi's to ikoniczna marka i możliwość świętowania 150. rocznicy u boku moich ulubionych ludzi była wspaniałą przygodą," mówi Martin de Thurah

